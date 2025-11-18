La Unión anuncia protestas si no hay soluciones al «hundimiento» de precios del arroz

Redacción MÉRIDA. Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Unión Extremadura anuncia protestas en la calle si no se aplican soluciones ante el «hundimiento» de los precios del arroz como consecuencia, indica, de los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Así lo señaló ayer en rueda de prensa el secretario técnico de dicha organización agraria, Luis Cortés, quien auguró que ni la Junta, ni el Ministerio de Agricultura, ni instancias europeas van a adoptar medidas para evitar la situación actual.

Ante ello, indicó que La Unión va a convocar a los productores para exigir la aplicación de las cláusulas de salvaguardia una vez se «hundan» los precios como es el caso, y en el supuesto de que no se les escuche, tendrán que «volver a tomar las calles y carreteras con los tractores y agricultores», apuntó. Así, Cortés argumentó que el mayor problema para el cultivo del arroz está siendo el precio que los industriales abona a los productores, que «en ningún caso cubre los costes de producción», y donde además no lo pueden «recurrir al AICA para denunciarlo ya que en este caso no nos lo comprarían», explicó.

Añadió que que el futuro se presenta «cada día más oscuro» para este sector, ya que «al margen de las 600.000 toneladas que la UE quiere aprobar de importación de arroz del sudeste asiático, sin cláusula de salvaguardia, se va a aprobar en el acuerdo de Mercosur la importación de 60.000 toneladas sin aranceles». Esto lleva a que, con los acuerdos negociados más el previsto con India, van a hacer «ruinoso» el cultivo en la Unión Europea, por lo que tendrán que abandonar «las 19.000 hectáreas que aún se cultivan en Extremadura».