«El proyecto de regadío está en la UVI, pendiente de que alguien le quite el enchufe»

Paco Galeano Viernes, 7 de febrero 2025, 08:27 Comenta Compartir

Ángel Blanco representa el perfil de muchos agricultores de Almendralejo, los que se ilusionaron hace diez años con un proyecto, el del regadío para Tierra de Barros, que estaba llamado a revolucionar sus cultivos. Ahora, si la decisión política fuese seguir adelante con el proyecto, a Ángel, como a muchos otros, la puesta en marcha del proyecto podría cogerle casi jubilado.

–Es de los agricultores que se preocuparon desde el principio por el proyecto de regadío.

–Por supuesto, sería un gran cambio para Almendralejo. Donde hay agua y vida, y teniendo el agua asegurada la cosecha tira. Sería un proyecto muy ilusionante, que nos permitiría incluso cambiar el tipo de cultivos.

Proyecto «Sería un gran cambio. Donde hay agua y vida, y teniendo el agua la cosecha tira»

–Cultivos como el pistacho, las nueces, e incluso la almendra están de moda. No se si ponen en peligro el cultivo tradicional de la zona.

–Hoy en día la mecanización es lo que manda en el campo, porque la mano de obra está fatal. El campo tal y como se ha puesto necesitaría un empujón y el regadío supondría un cambio radical para nosotros.

Decisión política «Hay una pelea entre PSOE y PP, no se aclarán ni ellos sobre qué es lo que quieren hacer»

–¿Recuerda cuándo se empezó a hablar del proyecto?

–Si, vagamente. Recuerdo hablar del tema a Santiago Fernández, por entonces responsable local de Izquierda Unidad. De aquello han pasado unos 20 o 30 años en los que se hablaba de querer hacer algo, pero ya de forma segura llevamos 10 años, posiblemente. Y no hemos dado pasos, hemos dado pasitos, hasta que nos hemos pegado un tropezón. Nos han abandonado y creo que hasta engañado.

–¿Quíen?

–Hay una pelea entre PSOE y PP, no se aclarán ni ellos qué es lo que quieren hacer. Pero creo que estamos en las últimas noticias y ya ves que difícilmente eso se va a llevar a cabo. El proyecto está en la UVI, como un enfermo terminal, Tan solo para que alguien le quite el enchufe. Pero, ¿quién se atreve? Los políticos están deseando que sea la comunidad de regantes, pero deben ser ellos que nos han llevado a esta situación quienes lo hagan.

–Y si finalmente se hace, a una persona con casi 55 años, ¿le sigue apeteciendo el proyecto?

–Creo que ya no me meto en esto. Las obras tardarían, cinco, seis, siete años … Siempre que no haya algún problema. Con esos años me voy a 60 años o más, ¿A dónde voy yo con esa edad? ¿Para qué? Si no tengo a nadie detrás, si tuviera alguien detrás, pues sí. Tengo una hija y un hijo, que no van a ser agricultores, no le gusta el campo. No soy como mi padre, que con 82 años viene al campo todavía. En cuanto tenga la edad le pego una patada a todo esto. Y luego también está el tema del dinero.

–Un dinero que ya han puesto en parte.

–Hemos estado pagando una cuota anual por hectárea. Ahora llevamos ya tres años sin pagar hasta ver si avanza el proyecto. La comunidad tiene un fondo, vamos a tirar hasta ahí, hasta que se acabe. Y es que ya no te crees nada.

Temas

Agua

Almendralejo

Campo