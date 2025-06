Ricardo Pérez es el pequeño de tres hermanos, dedicados al mundo del ganado. Son, al menos, la quinta generación de trashumantes. Ellos, concretamente, mueven sus ... ovejas entre Soria y la zona de Trujillo.

–Llevan una vida dedicada a la trashumancia.

–Nuestro padre se bajaba con las ovejas y nuestra madre se quedaba en Soria, hasta que tuvimos los estudios principales. Cuando cumplimos 14 o 15 años, nos incorporamos a la trashumancia. Tengo 68 años y llevo más de 50 años bajando a Extremadura, siempre con ovejas. Hemos hecho la trashumancia todos los años, haya llovido o con sequía.

DIFICULTADES «Lo bonito sería hacer la trashumancia a pie, pero el problema es la mano de obra y que no hay cañadas»

–¿Cómo se hacía ese trayecto Extremadura-Soria?.

–Mis tatarabuelos y bisabuelos la hacían andando, porque no había otro remedio. Luego se comenzó con la Renfe. En ese momento, al ganado trashumante se le hacía un precio especial, porque había tenido la valoración durante muchos años con la lana. Con los años, decayó, porque comenzaron los camiones. El transporte más fácil para los pastores era y son los camiones. Para la Renfe, ya quedábamos pocos. Además, el material que tenía era muy antiguo. Había que renovarlo y el precio se seguía manteniendo. Si se subía, los pocos que quedábamos, no íbamos a ir. Renovar el material no les interesaba y se retiró el tren ganadero.

–¿Ahora van en camiones?

–Si, vamos en camiones. Lo bonito sería hacer la trashumancia a pie, pero el problema es la mano de obra y que no hay cañadas. No se han respetado, ni están señalizadas. Me gustaría hacerla de nuevo, pero hace falta gente y no se encuentra gente así como así. Puede haber acompañantes, pero que sepan y que aguanten, no hay tantos. En Soria, se está trabajando, desde 2010, para recuperar ese espíritu de la trashumancia para que la gente joven y los colegios conozcan la vida pastoril. Por tanto, descargamos los camiones con más de mil ovejas y hacemos el trayecto andando desde la estación del ferrocarril hasta el pueblo.

–¿Por qué eligieron esta zona de Extremadura?

–Mi tatarabuelo por parte de madre pasaba por Cabeza del Buey. Sin embargo, por parte de mi padre, bajaba por la parte de Córdoba. Mi padre bajaba por Córdoba, Jaén y Badajoz. Ya los últimos años, con los tres los hermanos, bajó primero a arrendar en el mes de septiembre. Hizo un recorrido por distintas zonas y encontró una finca en Cáceres. Eso fue en 1973 y a raíz de ahí, nos instalamos en la parte de Cáceres. En esta provincia, lo mejor es la zona de Trujillo y de Brozas.

RENTABILIDAD «Lo hacemos porque nos gusta. Si bajas y tienes que pagar las dehesas, echar de comer y pagar los viajes, rentable no es»

–¿Cuál puede ser el futuro de la trashumancia?

–El futuro es complicado. Antes bajaban un millón de ovejas desde Soria y ahora solo quedamos nosotros. Lo hacemos por tradición. No es que merezca la pena. Lo hacemos porque nos gusta y lo hemos hecho siempre. Si bajas y tienes que pagar las dehesas, echar de comer y pagar los viajes, rentable no es. También está el problema burocrático para mover las ovejas de un sitio a otro. La gente joven tira más a lo cómodo. El futuro de la trashumancia está en peligro. Se habla mucho del peligro de extinción en distintas especies. Pero los pastores trashumantes estamos en peligro de extinción y nadie se acuerda de nosotros.