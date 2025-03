Cuando hace poco más de dos años representantes de las localidades productoras de Almendralejo y Requena consiguieron por primera vez uno de los sillones en ... el Consejo de Administración de la DO Cava decidieron turnarse en él y ocuparlo dos años cada una. Ahora, cumplida la mitad de la legislatura, el almendralejense Juan Antonio Álvarez Lázaro será el primer extremeño en ocupar ese puesto.

–¿Cómo se siente ante el reto?

–Bien. El reto es una cosa esperada y pactada, no hay problema con ello. De hecho, en el pleno de constitución de esta legislatura, estuve presente porque van tanto los titulares como los suplentes. No actuamos con voto pero sí con voz en ese pleno. Está todo dentro de la máxima normalidad.

–¿Qué importancia tiene formar parte del Consejo Regulador?

–Mucha. Es un órgano dónde se deciden cosas importantes sobre el cava, y no es lo mismo dar a conocer tú opinión que no darla. Es cierto que siempre se busca el mayor consenso, que las cosas se decidan con unanimidad para que después el Ministerio ponga las menos objeciones posibles. Eso no quiere decir que no haya alguna vez algún voto en contra, pero sí que buscan la unanimidad, por eso todos los votos tienen un peso.

–No sé si se atrevería a poner algún ejemplo de algo que haya pasado en estos dos años y que no hubiese ocurrido si Almendralejo y Requena no estuvieran representados.

–No lo sé, aunque lo importante es que ahora tenemos información de manera muy directa, que dos zonas productoras nos hemos conocido bastante y vamos de la mano defendiendo los mismos intereses. Se trata de poner sobre una mesa, de la que antes no formábamos parte, las circunstancias que tienen nuestras zonas. Creo que hay que ser realistas, llevamos poco tiempo, pero hemos sumado para que nos igualemos mucho tanto en precios como en circunstancias.

–¿Qué objetivos se marca en estos dos años que faltan hasta las próximas elecciones?

–Intentaremos poner sobre la mesa nuestros problemas, nuestra necesidad de crecer en hectáreas. No vamos a llegar como un elefante en una cacharrería, pero podemos plantearlo. Defender lo mejor para nosotros siempre teniendo el máximo respeto al órgano que deberá decidir.

–Un crecimiento que defiende debe ser sostenido, ¿a qué se refiere?

–A un crecimiento lógico. No vale decir que queremos crecer 4.000 hectáreas porque sí. También hay agricultores que tampoco quieren que crezca. Entonces es cuestión de ir paso a paso, día a día, y ver qué nos depara el futuro. Por suerte, las lluvias nos están acompañando en toda España y eso puede cambiar las necesidades en Cataluña.

–También hay que ser conscientes del tanto por ciento de vino base que se marcha fuera de la región.

–Sí, estamos en torno a un 60-65% del vino base para cava que no se embotella aquí. Al final se trata de un negocio. Producir vino base para embotellarlo o venderlo, punto. En Cataluña también hay cooperativas que solo producen. Al final estamos dentro de la misma DO y todo se queda dentro. Pero bien, es cierto que somos deficitarios en cuanto a embotellar este tipo de caldo.