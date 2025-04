El villanovense Jesús Manuel Calderón es hijo y nieto de agricultor, una tradición que ahora también seguirá su hijo; aunque no comparta esta decisión.

–¿ ... Cómo ve el relevo generacional?

–Mi hijo está empezando en la escuela de capataces de Don Benito y esta semana se está sacando el carné de tractorista. Sinceramente, a él le gusta muchísimo, igual que me gustaba a mí. Son cosas de vocación, pero si yo tuviera que aconsejarle, le diría que no lo cogiera. Creo que no es el mejor trabajo actualmente, puesto que no está todo lo remunerado que uno quisiera.

CAMPAÑA ILUSIONANTE «Es un año muy bonito, que está viniendo con mucha agua y en el que las previsiones parecen buenas»

–¿Qué le puede ver al campo una persona joven como su hijo?

–La maquinaria, que vamos montados prácticamente en naves espaciales con GPS y todo es muy bonito, pero tiene muchos más problemas que beneficios. Como digo, si fuera por mí, a mi hijo no le aconsejaría la agricultura. Es una decisión suya, pero yo no la comparto porque el campo es muy complicado. Por eso, lo que sí le pido es que se forme, que eso es fundamental.

–En su caso, es de tradición arrocera, ¿tiene otros cultivos?

–Cereal y almendro.

–¿Cómo es la situación del arroz?

–Parece que mientras más tocamos las cosas, peor estamos. La situación es realmente muy crítica. Principalmente, por problemas derivados de la falta de trazabilidad. Entra un arroz de fuera con una trazabilidad dudosa o ninguna; mientras que a nosotros se nos exige una muy alta y con unos costes de producción que no podemos cubrir con el precio que se nos paga. Es una competencia desleal por parte de terceros países. Uno va a un lineal de supermercado y se alegra de que el arroz esté subiendo, pero estamos en una cadena de valor en la cual a los productores no nos repercute nada, solo al comercial. Los costes no dejan de subir y los precios que tenemos son de hace muchísimos años. Luego dicen que se nos dan subvenciones; si tuviésemos un precio justo, no necesitaríamos esas ayudas. Y a eso hay que sumar que nosotros producimos calidad y lo que entra de fuera no la tiene; además, lo mezclan con lo tuyo y está permitido, con un etiquetado que no es claro para el consumidor.

–Lo positivo es que hay agua.

–Sí, es un año muy bonito, que está viniendo con mucha agua y en el que las previsiones parecen buenas. Pero te cortan las alas y se te quitan las ganas de todo. Es una campaña ilusionante, aunque digan que los agricultores lloramos por todo. Es cierto que ya estamos diciendo que es mucha agua, no porque sea así, pero porque en la fecha que estamos ya tendríamos que estar preparando las tierras para empezar a sembrar. Tampoco podemos pretender que llueva y no mojarnos; se va a retrasar, pero lo fundamental es que haya agua. Al margen de eso, los precios seguirán siendo nuestro mayor enemigo y lo que te desvela mientras estás produciendo tus cultivos.

–¿Y para el almendro?

–Tuvo su boom al principio aquí en Extremadura, después ya se estabilizó. Es algo más rentable para secano como transformación. Pero para nosotros los pilares fundamentales son arroz, tomate y maíz. En eso se basa la agricultura en Extremadura y si esos cultivos fueran más o menos rentables, iríamos bien.