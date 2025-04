Los agricultores de Don Benito y comarca celebran los buenos resultados que hasta ahora ha dejado la campaña gracias a las buenas condiciones meteorológicas, ... unas producciones adecuadas y agua suficiente para llevar a término los cultivos. Es el balance, en líneas generales, de Natalia García-Camacho, presidenta de los agricultores en esta zona.

–¿Cómo valora la campaña?

–Con la preocupación por la situación que viene atravesando el sector ganadero ante los recientes problemas de la lengua azul; pero este 2024 está siendo, en general, un año positivo para el sector agrario después de varios años sufriendo los problemas derivados de olas de calor y sequía, por lo se puede decir que el presente ejercicio está siendo positivo.

RECURSOS HÍDRICOS «Hay que valorar la gestión del agua que vienen realizando los agricultores»

–Por cultivos, ¿cómo ha sido la temporada de tomate?

–Lo que me trasladan es que para el tomate de industria ha sido una campaña excepcional en términos productivos. Las buenas previsiones se han ido confirmando día a día. Además, destaca la calidad del tomate. No obstante, las condiciones climatológicas han sido las correctas, especialmente en las primeras posturas; las más tardías no han sido igual de productivas, ya que las elevadas temperaturas de agosto han influido en el cuaje de estas plantas. Los rendimientos medios han sido de récord, con medias superiores a las de otros ejercicios.

–¿Algún punto negativo?

–Las industrias están teniendo dificultades para dar salida a todo el tomate, ya que el precio del concentrado ha descendido de manera considerable. Esto, unido a la competencia con países terceros como China, ensombrece las expectativas. Ellos trabajan con unas normas que les permite producir a costes mucho más bajos, las administraciones deberían imponer las mismas reglas del juego, como cláusulas espejo o aranceles. De lo contrario, el año que viene podría no ser tan interesante sembrar tomate.

–¿Y en fruta de hueso?

–La campaña se ha desarrollado con cierta normalidad en la mayoría de variedades, aunque en ciruela ha faltado alrededor del 30% a nivel regional, pero la recolección se ha desarrollado sin grandes incidencias y con fruta de gran calidad. En cuanto a mercados, las salidas hacia el exterior han sido fluidas a lo largo de la campaña con unos precios razonables. Extremadura es una referencia en los mercados de fruta de hueso.

TOMATE «La competencia con países terceros como China ensombrece las expectativas»

–¿Arroz y maíz?

–Son dos cultivos para los que hay buenas expectativas de producción. La cosecha se ha iniciado recientemente y en Vegas Altas se podrían experimentar producciones medias de maíz superiores a la media española, que ronda los 12.000 kilos por hectárea. La meteorología retrasó algo el inicio de la campaña, pero las previsiones son adecuadas. Pero no se acompaña lo suficiente con los precios.

–Este año, además, la situación hídrica ha mejorado.

–Sí, y en esto hay que valorar la gestión del agua destinada a riego que durante toda la campaña vienen realizando los agricultores para llevar a puerto la campaña. El agua es un recurso de vital importancia y hay que buscar la máxima eficiencia de los regadíos. Hay que agradecer también a las comunidades de regantes del Zújar y de Orellana en el reparto del agua y en su gestión.

–¿Qué retos afronta el sector?

–La falta de mano de obra es sin duda el gran problema que afrontamos. De nada nos sirve hablar del relevo generacional si no tenemos mano de obra.