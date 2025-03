El extremeño Atanasio Naranjo recibe el XVII Premio Simón de Rojas Clemente

Atanasio Naranjo, presidente del Grupo Castelnovo Nature, recibió ayer el Premio Simón de Rojas Clemente, promovido por ABC y la Fundación Caja Rural del Sur, ... en un acto que contó con una nutrida representación del sector agroalimentario del sur de España.

Este empresario extremeño, que no buscó un negocio sino una profesión, nació en Villanueva de la Serena en 1956. Vivió sus primeros 14 meses en una suerte de tienda de campaña bajo un peral y desde muy joven descargó camiones de fruta. Hoy es un referente internacional de la fruta de hueso y preside un grupo con más de 85 millones de euros de facturación anual.

El premiado consideró que este reconocimiento es «un guiño a Extremadura» y se confesó como una persona «muy de pueblo con un corazón muy universal». «La cultura del emprendimiento, la curiosidad y el esfuerzo se lo debo a mis padres», remarcó durante su discurso. También tuvo elogios para el campo: «no hay nada más grande que la naturaleza» y recordó las 'H' que le guían en su aventura empresarial, que son la humildad, humanidad, honestidad y «un poco» de humor.

Con presencia en 48 países, su grupo cuenta con fincas distribuidas por el suroeste ibérico con un total de 2.800 hectáreas, 120 agricultores asociados, una central de envasado y distribución con una capacidad de un millón de kilos al día y genera 2.700 puestos de trabajo. «El mundo financiero dice ahora que el agro se ha vuelto sexy, pero para nosotros lo fue siempre», valoró el homenajeado.

Literatura y agricultura

El acto tuvo lugar en La Galería y estuvo por el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, quien recordó que José Luis García-Palacios, en la deliberación del jurado de este premio, regaló a cada uno de los miembros un ejemplar del ensayo 'El mito de Doñana'. «Regalar literatura en un premio de agricultura no es un hecho casual, las palabras también se siembran y si están bien trabajadas suelen dar frutos abundantes», remarcó García Reyes.

Por otro lado, el director puso en valor la apuesta de ABC por la información relacionada con el agroalimentario y destacó a Agrónoma, el portal especializado en este sector que es vital para la economía de la región. «Ustedes han sembrado un porvenir y nosotros lo hemos contado», resumió.

Así, explicó que «este premio solo pretende ser una inyección moral para los empresarios agrícolas que luchan contra los elementos para mantener vivos los pueblos». Además, el director compartió algunos detalles sobre el lado más personal del premiado. La figura de sus padres han sido muy relevante a lo largo de su trayectoria, fueron estas personas quienes le inculcaron el «espíritu emprendedor».

«Cuando se entra en su despacho se entiende todo, no está repleto de los muchos premios que puede haber alcanzado en su carrera sino que entre sus pertenencias destacan dos fotografías de sus padres, un cuadro, el globo terráqueo y un puñado de citas», explicó. En concreto, el citado cuadro se corresponde con un labrador descalzo, con un pitillo en la boca. «Este señor es quien mejor me representa y mi éxito radicará en no olvidar ni un solo día que ese señor de la foto soy yo», señaló hace años Naranjo en una entrevista.

Entre las citas que adornan su despacho se encuentra la pronunciada Churchill: «el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo». Otra se atribuye a Gregorio Marañón y reza así: «vivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar».

Una forma de vida

Por su parte, José Luis García Palacios tuvo palabras para los ganadores de las ediciones anteriores de este galardón y remarcó a la agricultura como una forma de vida. «Todos los premiados representan una referencia y algo excepcional, esta más que una entrega de premio es una sesión de aprendizaje de principios y valores», subrayó.

«Tenemos la obligación de difundir y promocionar la agricultura como una forma de vida, es máxima de Cicerón pronunciada hace más de 2000 años sigue más vigente que nunca», subrayó. Igualmente, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur parafraseó una cita de Leonardo Da Vinci que, a su jucio, representa a los galardonados con este premio: «un poco de conocimiento hace a las personas orgullosas, mucho las hace humildes». «Todos los agricultores sois esenciales, pero los Simón de Rojas más porque se necesitan referentes en la vida para que nuestra vocación, afición y dedicación profesional pueda emularlos», concluyó.

Estados Unidos

Asimismo, la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, destacó la apuesta de este galardón por «el campo, el esfuerzo y la innovación». «Este empresario supo ver la oportunidad de su negocio y apostó por el valor, se extendió por el territorio para garantizar su cosecha todo el año y se decantó por la diversificación que hoy le permiten ser referente internacional», señaló.

«El campo evoluciona muy rápido y este tipo de empresas de servicios son muy importantes para que a nuestros productores les llegue la innovación y la tecnología», valoró en referencia a Tepro, al tiempo que remarcó que la agroindustria tiene aún más peso en Andalucía que el turismo en la región. Por último, pidió atención a la «amenaza de arancelde Estados Unidos, mercado que supone el destino del 8,6% de las exportaciones andaluzas. «Esa cifra es mayor aún en las provincias en las que el aceite tiene mucho peso», precisó.

Además, detalló que las ventas en EE.UU. crecieron un 40% en el último año: «todos sabemos por qué, el consumidor de allí siempre que puede apuesta por productos andaluces porque sabe que así apuesta por la calidad». «Somos una potencia agroalimentaria y desde el gobierno andaluz estamos convencidos de que tenemos que compartir al sector en este recorrido con políticas como las ayudas para la incorporación de los jóvenes por valor de 130 millones de euros, la cifra más alta», concluyó.

Mención especial

Esta edición del premio reconoció también a la consultora agraria Tepro, que atesora más de 50 años de experiencia en el sector. «Quiero reconocer con especial cariño y admiración a quienes han liderado este proyecto durante tantos años con capacidad de anteicipación y adaptación»; valoró el presidente del grupo, Álvaro Domínguez, que centró gran parte de su discurso en reconocer a los profesionales que forman parte de Tepro. «Es el equipo preparado, exigente y especializado el que nos permite posicionarnos como una de las principales consultoras en Europa, teniendo así una visión estratégica de la agricultura», resaltó.

Jurado

Carmen Campillo, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba; Jerónimo Cejudo Galán, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía; José Luis García-Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla; Carlos León Garrido, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía y Ricardo Serra Arias, presidente de Asaja-Andalucía, han sido los miembros del jurado de la séptimo décima edición de este galardón.

En 2024 este premio reconoció al empresario cordobés Juan Cano, que es el fundador de Eurosemillas, mientras que en 2023 el homenajeado fue el sevillano Antonio López de la Puerta. Anteriormente, se han alzado con este galardón la familia Loring, José Cabrera, José Humanes, José Bohórquez Mora-Figueroa, Luis Pereira, Enrique Maciá, Álvaro Domecq, Isidoro Millas, José Gandía, Arturo Candau Vorcy, Francisco Morales, José Luis de Pablo-Romero, la familia De Prado y María Morales.