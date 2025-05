Estrella Domeque Don Benito Viernes, 9 de mayo 2025, 08:09 Comenta Compartir

Ángel Borreguero es un agricultor optimista, cualidad que no siempre es habitual en el campo. Por ejemplo, pese a los retrasos que la lluvia está provocando en la siembra de tomate, él confía en que será una buena campaña. Habla desde la experiencia, pues ha vivido la agricultura desde bien pequeño; aunque no quiere oír hablar de su relevo.

–¿Cómo llega al campo?

–Mi padre ha sido colono de Torrefresneda y vine aquí con tres añitos viviendo la agricultura desde entonces. Empecé los estudios, pero el campo siempre me gustó y llegó un momento en el que ya dije que me dedicaba a ello junto a mi padre. A los 18 me hice agricultor a título principal. Hemos tenido años buenos y muy malos, pero siempre he apostado mucho por el campo. Tuve en mi padre al mejor maestro, pero siempre me he formado, sobre todo en la parte más técnica.

CULTIVO CONSOLIDADO «Hay estudios que ya lo están diciendo, no tiene nada que ver la almendra californiana con la nuestra»

–¿Qué cultivos trabaja?

–Bastante variado, nos hemos ido adaptando a cultivos que iban siendo más rentables, mientras otros dejaban de serlo. Empezamos con maíz y tomate, algo de girasol, y luego sí que he tenido cultivos más específicos como olivos y almendros en seto. Hay que diversificar, porque además tenemos una superficie importante, de unas 140-150 hectáreas.

–El almendro ya se ha asentado.

–Yo he sido pionero por aquí apostando por el almendro en seto, en superintensivo. Los primeros años fue bien, en cuanto a precios; tuvimos una bajada en la pandemia, pero este año ya estamos hablando de precios bastante rentables. Tanto el almendro como el olivo son ya cultivos consolidados en Vegas Altas.

–¿Y el clima acompaña?

–Nosotros tenemos aquí por clima, agua y tierra, la mejor almendra del mundo. Se habla mucho de California, pero allí no tienen el mismo clima y, además, tienen una forma de hacer la almendra muy distinta. Ellos la tiran al suelo, cuando ya está madura, y luego la recogen con cepillos, barredoras... Nosotros aquí cogemos la almendra 'en vuelo', es decir, del árbol directamente a la fábrica. Va limpia, sin pasar por el suelo. A eso hay que añadir que nuestras condiciones meteorológicas son mejores. Hay estudios que ya lo están diciendo, no tiene nada que ver la almendra californiana con la nuestra.

–¿El tomate se verá afectado por las últimas lluvias?

–Los agricultores siempre estamos contentos cuando llueve, porque el agua es un recurso muy necesario. Es cierto que cuando tenemos que hacer las labores para sacar nuestro cultivo de verano, llega una época en la que necesitamos que no llueva tanto. Vamos con bastante retraso, pero yo creo que irá bien la campaña. Vamos a hacer menos tomate, por lo que en las fábricas habrá capacidad suficiente para recoger todo el tomate. El ciclo va a ser casi el mismo y terminaremos en una fecha similar a la de otros años. Aunque un poco más apurados porque llevaremos en torno a un 60% plantado.

–¿Se sembrará menos por los precios?

–No por los precios, que también, pero sobre todo porque el año pasado fue una campaña con una producción bastante buena. Esto ha hecho que, al haber stock, los precios hayan caído. En cooperativas, el precio es de 115 euros por tonelada, pero en empresas privadas se ha establecido 107 euros por tonelada. Con ambos precios vamos pillados porque el costo de una hectárea de tomate está por encima. Esto te obliga a hacer buenas producciones.

–Siendo optimista, ¿cómo ve el relevo generacional?

–Yo no tengo, pese a contar con una superficie importante, ni lo quería. Aunque me da pena decirlo, me he ocupado de que mis hijos no sean mi relevo generacional. Porque sé lo que es el campo y lo duro que es, la incertidumbre, que no tiene techo, ni puerta, ni hora. Todo esto pasa factura.

