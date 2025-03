«El desarrollo de la zona no habría sido igual sin el tabaco»

Este trabajador agrícola, que lleva la mayor parte de su vida relacionado con la agricultura, alaba lo que las labores del tabaco ha supuesto para ... la comarca.

–¿Cómo comienza su relación con el sector agropecuario?

–De toda la vida. Me críe en una finca, en el Baldío de Casatejada. Mis padres trabajaban allí y siempre que volvía de la escuela, pues me tocaba ponerme a ayudar en lo que se podía. Como antes hacía todo el mundo. Ya con 14 o 15 años me tocaba hacer de todo, desde binar hasta regar, arar,… de todo.

–¿Qué era o que cultivaban?

–Tabaco. Era una finca enorme, toda plantada de tabaco.

–No obstante, probó suerte en otros sectores…

–Así es, pero al final siempre acababa volviendo al campo. Después de estudiar estuve en una gestoría, en Cetarsa durante un año, cuando tenía 27, como operario; luego ocho o nueve meses con seguros, y más tarde en la cooperativa La Unión, como encargado de almacén durante cerca de 30 años. Después cerraron la zona de almacén, así es que me tuve que ir, donde estoy ahora, en la Comunidad de Regantes de Valdecañas, controlando el agua, su distribución, los horarios de riego, etcétera.

–¿Siempre quiso trabajar en el campo o alguna vez se planteó marcharse?

–Lo he tenido claro, esto ha sido siempre lo mío. De hecho, la empresa en la que trabajaba con los seguros me ofreció irme fuera a trabajar y no quise. Preferí volverme al sector tabaquero.

–¿Se imagina su vida sin el sector tabaquero?

–No, imposible, porque el 90% de mi vida he estado relacionado con este mundo. Si este cultivo no hubiera existido en la zona, no se… Probablemente me habría tenido que marchar fuera a trabajar. Porque aquí está claro que no habría nada. ¿Con quién me iba a ir, con los albañiles? Si no hay tabaco, la gente no hace casas. ¿Con los mecánicos? Tampoco. De hecho en Talleres Jucar de Talayuela, donde suelo llevar el coche, casi todos los clientes dependen de una u otra forma del tabaco. Es que no habría ni talleres. Está muy claro que el desarrollo de la zona no habría sido el mismo.

–Comenta que tiene dos hijos, pero que ninguno se dedica al campo. ¿No han querido seguir los pasos de su padre?

–No, ni yo les he alentado a que lo hicieran. Es un trabajo duro, sacrificado y además con un futuro incierto.

–En cuanto a ese futuro… ¿cómo lo ve usted?

–A ver… No creo que el cultivo del tabaco vaya a desaparecer, pero tampoco va a volver a tener el tirón que tuvo tiempo atrás. A lo largo de los últimos años, los márgenes cada son más escasos, pues los insumos han subido mucho, al igual que la maquinaria, etcétera. Y, por otra parte, las normativas europeas, que nos imponen son cada vez más restrictivas.