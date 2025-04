El trujillano Pedro Barbero lleva una vida ligada al campo. Su abuelo era tratante de ganado y su padre tiene una explotación de vacuno, además ... de contar con una carnicería. Este joven trabajó como autónomo, en un principio. Ahora, trabaja para Agropecuaria Santa María.

–¿Cómo ha sido ese paso de autónomo a trabajador por cuenta ajena?

–En un principio, tenía las vacas mi padre. Hice los trámites para la incorporación al campo con la Junta de Extremadura. A partir de ahí, conseguí una serie de subvenciones, que utilicé para comprar 35 vacas. También me cedió otras. Llegué a tener casi 100 vacas, en su mayoría limusín, para vida. Luego, cebábamos nosotros los chotos para la carnicería y otra parte los vendíamos. Estuve así nueve años. Después, vendí el ganado y me puse a trabajar en la rama de las placas solares. Tras unos meses, me llamó la empresa donde estoy ahora, Agropecuaria Santa María.

–¿Es el responsable?

–Hago de mayoral, porque estoy solo. La explotación es sobre todo vacuno. No obstante, en época de montanera, llegan los cerdos en noviembre y se van en enero o febrero. Para esa época cogemos a gente, aunque es muy complicada la mano de obra en el campo.

–¿Por qué?

–El campo es sacrificio. Cuando llueve te mojas y si hace mucho sol se pasa calor. Por tanto, la gente prefiere otro tipo de trabajo.

–Usted sigue en el oficio.

–Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y estuve trabajando en una entidad bancaria. Esa labor tampoco me llenaba, aunque se trabajaba de lunes a viernes. A mí siempre me ha gustado el campo. Además, me gusta ir a mi ritmo. Se sabe lo que uno tiene que hacer y, a partir de ahí, uno se administra el tiempo.

–¿Qué es mejor, estar por cuenta ajena o por cuenta propia?

–Todo tiene pros y contras. Con la situación actual, uno se acomoda a un sueldo y haces el trabajo. Es cierto que, si se muere un animal, me da más cosa que si fuera uno propio, al menos en mi caso. Al fin y al cabo, es responsabilidad mía, aunque son seres vivos y se tienen que morir. Para la tranquilidad de uno mismo, es mejor por cuenta ajena. Como autónomo tienes que intentar vender a un precio razonable y arriesgar más.

–¿Cómo ve la situación?

–Ahora mismo, creo que las cosas se están haciendo bien. La gente está más preparada y se hacen estudios para conseguir buenos resultados. Nosotros cebamos todo. Por tanto, metemos una genética para que se tenga un fácil parto, se hagan grandes y lleguen a un rendimiento óptimo. Por tanto, se está estudiando más y se está invirtiendo más, para recoger el fruto. Es cierto que, desde las administraciones, se podrían hacer mejor las cosas.

–Lo mejor de dedicarse al campo, ¿qué es?

–Lo primero, insisto en que te tiene que gustar el campo y los animales, para dedicarte a este trabajo. Tienes que pasar tiempo. A veces solo haces cuatro horas, pero otros días tienes que hacer quince. A partir de ahí, estás al aire libre. Además, no tienes que hacer una producción como en una fábrica encerrado. Aquí tienes que cumplir unos objetivos, pero es totalmente diferente.