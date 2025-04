«Como agricultor, quiero que llueva hoy; como cofrade, no»

Presidente del Consejo de Hermandades de Almendralejo, cargo que dejará próximamente, Juan Nicolás Martínez, agricultor de profesión, pide una tregua durante estos días al ... agua que tan bien le viene a la agricultura para que no deje de nuevo los pasos en sus templos.

–¿Hay mucho agricultor devoto en Almendralejo?

–Mucho. En mi caso soy miembro de esta hermandad desde el día que nací. Históricamente, cuando la Comunidad de Labradores organizaba la procesión de San Isidro era esta hermandad la que cedía unas andas para sacar a San Isidro. Y sí ha habido siempre mucha vinculación, y la sigue habiendo.

Lluvias «No tenemos el don de abrir y cerrar el grifo, nos tenemos que conformar con cómo venga»

–¿En la agricultura se mira mucho al cielo y se reza mucho?

–Pues sí, por suerte o por desgracia dependemos de la meteorología, de la lluvia sobre todo, que tan generosamente se está portando este año con nosotros.

–La lluvia que es buena para el campo y mala para la Semana Santa.

–Sí. Pero como nunca llueve al gusto de todos, y no tenemos el don de abrir y cerrar el grifo cuando nos apetezca, pues nos tenemos que conformar con cómo vengan los tiempos. Tenemos el mal recuerdo de lo que terminó ocurriendo el pasado año y este año estamos otra vez pendientes.

Flolcore «Que no interfiera en el recogimiento de las estaciones de penitencia y todo lo que ello conlleva»

–Ahora con tanta aplicación se sabe con más seguridad lo que va a pasar.

–Hoy en día con las aplicaciones que tenemos hemos estado pendientes del tiempo para este Viernes Santo. Pendientes de ahora pone agua, ahora la quita, ahora más, ahora menos cantidad. Como agricultor, quiero que llueva, no soy de esos que dicen 'a ver si deja ya de llover', mejor el agua. Pero como cofrade me gustaría que este Viernes Santo al menos sobre las ocho de la tarde no lloviera.

–El hecho de no poder procesionar supone echar por tierra mucho de su trabajo previo.

–No solamente se trata de esa tarde, de esa hora previa, de esas dos horas pendientes, sino que hay mucho trabajo detrás, de muchísimas personas. No solo las hermandades tienen sus juntas de gobierno, sino una cantidad de gente allegada, colaboradores que trabajan como el que más para que todo salga bien durante las tres cuatro horas que estamos en la calle.

–Y el trabajo durante los meses anteriores.

–Prácticamente empezamos en septiembre, octubre. Ya no solo es el tiempo, sino las horas que le quitamos a nuestra familia, incluso a nuestro trabajo. Son muchas emociones. Yo he visto a gente, a costaleros, a niños, a mantillas, a nazarenos, aquí en este patio, llorar a lágrima viva por no poder salir.

–Como cabeza visible de la Semana Santa ¿Qué le falta a la de Almendralejo para ser reconocida al menos a nivel de la región?

–Nosotros desde el consejo estamos a disposición del Ayuntamiento que es quien debe solicitarlo. Pero no perdamos el norte y no nos vayamos al folclore. Que no interfiera en el recogimiento de las estaciones de penitencia y todo lo que ello conlleva.