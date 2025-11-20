Óscar Llanos, elegido nuevo secretario general de Upa-Uce en Extremadura Este agricultor de Miajadas sustituye a Ignacio Huertas, que ha estado más de 22 años al frente de la organización agraria

Óscar Llanos ya es el nuevo secretario general de Upa- Uce Extremadura. Sustituye en el cargo a Ignacio Huertas, que ha estado más de 22 años al frente de la organización agraria en la región y no se presentó a la reelección.

La candidatura de Llanos fue elegida con un respaldo mayoritario –cerca del 95% de los votos– en el proceso electoral que se ha desarrollado en el marco del VIII Congreso Regional de la entidad, que se celebró a lo largo del día de ayer en Mérida.

El nuevo secretario general de Upa es agricultor en Miajadas y liderará la organización durante los próximos cuatro años.

La lista presentada por Llanos apuesta por la renovación e incluye a más de un 80% de caras nuevas. Está compuesta por agricultores y ganaderos jóvenes, «con ganas y, sobre todo, ilusión», destacó el líder agrario antes del inicio del congreso. Fue precisamente su intención de aportar savia nueva a la dirección de la entidad la que le hizo dar un paso al frente y presentar su candidatura, según él mismo detalló.

Igualmente comentó que su esperanza es que con el tiempo se vaya demostrando su capacidad en la gestión y que su objetivo es ser útil ante los importantes retos de futuro que afronta el sector. En ese sentido citó el relevo generacional, la falta de mano de obra en algunos cultivos, la nueva PAC, la sequía o los aranceles.

Pese a esos desafíos, Llanos aseguró que «la agricultura tiene futuro» y afirmó que él ve el trabajo en el sector primario tan digno como cualquier otro. «Hemos tenido momentos buenos, hay cultivos que han estado en momentos buenos, otros están ahora en circunstancias peores, pero yo creo que estamos en un momento donde con poquito más podemos conseguir mucho», expuso.

Rechazo a la PAC

Antes del inicio del congreso, el secretario general de Upa a nivel nacional, Cristóbal Cano, mostró su total rechazo a la propuesta de marco financiero plurianual de la PAC, ya que consideró que no está a la altura de lo que el sector primario merece.

Cano incidió en que esta propuesta de presupuesto ha conseguido el rechazo unánime tanto de las organizaciones agrarias como de las cooperativas, comunidades autónomas y el Gobierno de España. «Un presupuesto no puede mermar cuando los retos que tenemos por delante son mayores», manifestó el secretario general de la organización en referencia a la soberanía alimentaria y a hacer compatibles las explotaciones agrarias con la crisis climática. «En definitiva, tener cierta garantía de poder seguir trabajando».

También mencionó Cano que la organización está no solamente en contra de la propuesta presupuestaria sino también en la forma de vehicular dicho presupuesto, ya que la arquitectura de la PAC desaparece tal y como se conoce si llega a fin dicho posicionamiento. «Al final eso se va a traducir en que se va a diluir la Política Agraria Común. Habrá que buscar otras siglas, porque deja de ser común (...), hasta el punto de poder darse competencia desleal entre países vecinos o incluso dentro de estados como el nuestro, tan descentralizados, entre diferentes comunidades autónomas».