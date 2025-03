La nueva alternativa para que el tabaco sobreviva

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Badajoz Martes, 8 de noviembre 2022, 21:15 | Actualizado 21:38h. Comenta Compartir

Ayer tuvo lugar la presentación oficial del proyecto Newcotiana, una iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y el centro de investigación extremeño CTAEX que busca cambiar los usos convencionales del tabaco. Lo hacen a través de modificaciones genéticas, haciendo que la planta del tabaco pueda ofrecer, además de cigarrillos, soluciones para la industria farmacéutica o cosmética.

Nuevos horizontes, en definitiva, para el tabaco –como señalaron desde CTAEX durante toda la jornada–, ahora que cada vez cuesta más convencer a Europa de no dejar de lado a las comarcas tabaqueras extremeñas. Y es que con esta solución, los agricultores y empresas podrían cultivar plantas que cambiaran la nicotina por otras sustancias con las que se abriría un nuevo abanico de posibilidades en su mercado tradicional. No es una sustitución, repitieron todos los implicados: es una alternativa.

José Luis Llerena, director de CTAEX, explicó ayer a HOY que este proyecto, perteneciente al séptimo programa marco de la Unión Europea, trata de aprovechar la estructura molecular del tabaco para producir proteínas que se van a usar en otras industrias. «Una revolución en la agricultura. Y esto nos va a servir para tener aquí, en Extremadura, en el CTAEX, a 18 grupos de investigación, con una tecnología que puede ser utilizada ahora mismo en otros cultivos».

Recordó además que el agricultor tiene que tener presente el concepto biofactoría, que es de lo que trata la iniciativa: «Que produzcamos productos farmacéuticos dando valor a la agricultura, y conseguir que desde Extremadura podamos hacerlo. Y se puede producir aquí, entre otras razones, porque nuestra estructura de producción es gigantesca, grandes zonas de regadío, agricultores profesionalizados, cooperativas…».

Una alternativa de futuro

En la jornada estuvo presente el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que señaló que el mundo –y, por tanto, Extremadura– se encuentra en momento de transformación. «Hay dos modos de hacer las cosas: o quedarse de brazos cruzados o actuar. Y, en época de cambios, hay que moverse para no ser arrollados».

Para él, «una comisaria europea de Bruselas no puede cambiar el tabaco tal y como lo conocemos, porque el hecho de acabar con el cultivo no va a quitar consumidores, sino que se producirá en otro sitio, perdiendo nuestro lugar en Europa». Así que, ante momentos de transformación –y de incertidumbre, ya que el propio Vara ha admitido que no sabe que actitud tendrá Europa en la próxima PAC de 2028 o cómo ir la regulación para entonces– lo que hay que hacer es «buscar un escenario alternativo de futuro».

«Los tiempos de transformación tienen que ir acompañados por la ciencia, que es la que soluciona problemas. La pandemia se arregló con científicos, hombres y mujeres con bata, experimentando, no con políticos hablando en la televisión».

Por último, Vara se preguntó qué iba a pasar «con esa parte tan querida de Extremadura como la comarca del tabaco». La respuesta, para él, es sencilla: «Lo que seamos capaces de hacer entre todos; no la administración, la sociedad o los investigadores, sino todos, colaborando».

«No vendo humo, pero esto puede ser una posibilidad de futuro»

Diego Orzáez, científico titular de la UPV y coordinador del proyecto, explicó que un agricultor le preguntó cuánto de lejos estaba Newcotiana de una vía comercial real. «Las empresas querían saber si esto iba a tener viabilidad y quieren estos nuevos cultivos. Si otras empresas quieren apostar por otros usos del tabaco van a necesitar, por lo menos en un principio, diez hectáreas para que crezca el cultivo. Y las va a pagar. Y posiblemente, como es algo experimental al mismo precio o más que vendiendo hojas de tabaco», afirmó.

Sin embargo, tampoco puede asegurar, admitió, que ninguna de las líneas del proyecto vaya a ser una línea propiamente comercial. «Porque en cuatro años y medio hemos pasado de un tubo de ensayo a plantas que están completamente modificadas».

«Además, si eres pionero… Cuando se da el pelotazo es porque estás desde el principio, no nos podemos acostumbrar a coger los últimos frutos. No vendo humo: no sabemos hacia dónde va el futuro pero una de las posibilidades es esta porque tiene todos los mimbres para ser una alternativa».