Inician el pago de las ayudas por los incendios forestales El Ministerio entrega desde ayer los 8,3 millones prometidos en subvenciones directas a agricultores y ganaderos

El Gobierno inició ayer el pago de 8,3 millones de euros a agricultores y ganaderos de Extremadura afectados por los grandes incendios acaecidos este verano.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comenzó ayer a pagar los más de 27,8 millones de euros en ayudas directas a 9.679 agricultores y ganaderos de toda España. Las personas beneficiarias recibirán a través de su teléfono móvil el aviso del ingreso de la ayuda en la cuenta de su entidad financiera.

El grueso de la ayuda, 21,5 millones de euros, lo percibirán 3.446 afectados, para compensar la pérdida de renta; de esta partida, más de 6,5 millones de euros son para la región.

Los otros 6,3 millones de euros corresponden a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario, hasta el 70 % del coste de la póliza, y lo recibirán 6.647 titulares de explotaciones que verán cubierto parte del coste de su seguro agrario; más de 1,8 millones de euros de esta ayuda son para Extremadura.

Estas ayudas directas a 9.679 agricultores y ganaderos comprenden dos líneas: la compensación por pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas y el apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas. Toda la información relativa a estas subvenciones está disponible en la web del Ministerio.

Distribución de las ayudas

El objetivo de este apoyo es que puedan hacer frente a los gastos y pérdidas derivadas de los incendios, independientemente de las indemnizaciones de sus seguros. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cumple así con el compromiso adquirido por el ministro Luis Planas de que las personas afectadas recibirían estas subvenciones antes de fin de año.

El número total de beneficiarios únicos –algunos agricultores percibirán las dos líneas de ayuda– asciende a 9.679 agricultores y ganaderos.