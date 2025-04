A las bodegas siguen sin salirse las cuentas por los costes

Gloria Casares Viernes, 6 de mayo 2022, 10:54 Comenta Compartir

La semana pasada se supo que el volumen de ventas internacionales de las bodegas extremeñas superó la media nacional gracias a su especialización y a las inversiones.

Pero las bodegas extremeñas, que ya suponen el 2,2% del PIB regional, generan 8.190 empleos y tienen un valor añadido bruto (VAP) de 437 millones de euros según la Interprofesional del Vino, se enfrentan ahora al incremento de los costes energéticos que están haciendo tambalear su cuadro de resultados.

Manuela Bayón, directora comercial de Bodegas Carlos Plaza, confirma a HOYAgro que la subida de precios de todos sus proveedores «viene motivada por la subida de la energía, lo cual dispara los costes de todo, a lo que se suma el gasóleo, que ha subido todo el transporte, que para nosotros es muy importante».

Asegura que cada tres meses sus proveedores les suben los precios en cuestiones tan imprescindibles como las botellas, etiquetas o cajas; «y sin negociación posible», unos costes inesperados que se suman al de la factura de la electricidad que pagan. «Somos empresas que no podemos trabajar de noche, si hay que embotellar o elaborar lo tenemos que hacer de día, así que estamos trabajando y gastando energía cuando más cara está».

Para ella la disminución de las ventas durante los peores momentos de la pandemia «casi se han quedado en algo anecdótico», porque ha sido durante un tiempo muy concreto, pero la subida de los costes energéticos no para desde finales del verano pasado y no se le ve una solución, asegura. «Subimos los precios en enero, porque si no los subes pierdes dinero y directamente nos vamos a casa. Pero ya no los vamos a subir más, así que ya no abro ni las facturas, porque es para llorar».

En su opinión, es inviable repercutir la subida de costes que están teniendo en sus vinos. «Desde la pandemia han subido las ventas, solo la restauración, que está funcionando con más aforo, pero lo que no sé es si subirán las ganancias una vez que hagamos balance a final de año».

Capacidad competitiva

Bayón, que es reponsable de ventas de una bodega con importantes ventas en el mercado exterior, se muestra convencida de que esa subida de costes de los vinos españoles, que tienen fama por su buena relación calidad-precio comparados con otros países, lo que les facilita entrar en mercados como Reino Unido o Alemania, dos de los principales países importadores, «provocará que perdamos capacidad competitiva, seguro».

La pandemia y sus distintas olas han sido una suerte de montaña rusa para las bodegas extremeñas. Desde un caída en picado de las ventas a una reducción del 40% por el confinamiento, que dio paso a meses de euforia como los del verano pasado y, sobre todo, del otoño, con un noviembre que mejoró las cifras de un año normal, como atestigua el gerente de Bodegas Orán y Occidente, José Ortiz. «El año pasado crecimos bastante las ventas».

«Poco a poco se han ido recuperando las ventas hasta finales de año, cuando llegó la tercera ola. Desde entonces ha estado todo muy tranquilo hasta ahora, en Semana Santa, que se ha vuelto a reactivar».

Pero las mieles han durado poco, porque la subida del precio de las materias primas han eclipsado cualquier mejora. Además, alerta sobre la falta de suministros.

«La botella ha subido un 15 en diciembre y un 40% a finales de marzo, las cajas un 15%, los tapones, el plástico, los cartones, la energía no digamos, los transportes... Y ya no solo es que haya subido, es que, por ejemplo, en las botellas hay falta de materiales, hay formatos que ahora mismo no hay ningún sitio, no las encuentras. Entonces si no la has conseguido almacenar antes, hay vinos que nos los puedes sacar al mercado porque no tienes la botella para envasarlo, lo cual aún es más grave», sentencia Ortiz.

Tampoco la pandemia ha supuesto una pérdida de ventas significativa para las Bodegas Sani-Viñexsa, «hemos sobrevivido porque estamos muy metidos en grandes superficies de alimentación, entonces la caída que hemos tenido en línea recta con restauración y hostelería, la hemos compensado con las ventas que hemos obtenido en las grandes superficies para consumir en casa», asegura a HOY su director comercial, Ignacio Jodar.

Las ventas en esta bodega se han estabilizado con respecto a las de 2019. Pero ahora lo que preocupa es la incertidumbre que hay en la sociedad, señala Jodar. «¿Qué va a pasar, esto de la guerra va a seguir o no? Además, nos hemos empobrecido un 10%, sin embargo, tenemos muchas ganas de disfrutar y eso se ha notado en Semana Santa. Pero yo creo que las ganas se han antepuesto al empobrecimiento que estamos teniendo y la incertidumbre que tenemos».

Esta bodega en crecimiento y con gran implantación en zonas de Andalucía ha tenido que subir sus vinos un 7%, «hemos aguantado dos o tres meses, pero ya no teníamos más remedio y hemos subido en la distribución».

Incerticumbre

Están haciendo un estudio de costes de cómo les ha repercutido la subida de los gastos de producción, «pero lo que más nos preocupa no es eso, si no la sensación que hay y los anuncios que están haciendo los proveedores de que puede volver a subir. Entonces eso sería ya más delicado».

Las bodegas que peor lo han pasado durante la pandemia han sido las que tenían sus principales ventas en la hostelería, como es el caso de Palacio Quemado (el 85% de sus ventas nacionales se quedan en Extremadura). Por lo que su situación le obligó a prescindir de personal en la bodega y también de un comercial en Extremadura, confirma su jefe de ventas, Santiago Burgos.

Después de haber bajado las ventas un 50%, han logrado recuperarse e incluso superar las cifras de 2019, «la verdad es que la gente tenía mucha ganas de disfrutar, estamos muy contentos con la evolución del año».

En cuanto a la subida de los costes lo han intentando contrarrestar con una subida del 3% del vino en restauración, mucho menos, reconoce que la subida de costes, «pero el mercado no está para subir un vino un 10% es imposible, porque no nos lo comprarían».