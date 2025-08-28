Los ganaderos reivindican el pastoreo como aliado frente a los incendios

Los ganaderos de ovino y caprino reivindican el pastoreo extensivo y la trashumancia como aliados frente a los incendios forestales.

Desde Interovic, la interprofesional ... del cordero y del cabrito, consideran que estas actividades tradicionales sirven para proteger el territorio ya que reducen el riesgo de propagación de las llamas cuando se producen fuegos en el campo, como ha sucedido este verano.

En concreto, la interprofesional del cordero subraya que la ganadería extensiva no solo genera alimentos de calidad y sostiene la vida en el medio rural, sino que también cumple un papel esencial en la prevención de incendios y en el cuidado del entorno, ya que donde pasta el ganado la vegetación se reduce y con ella el riesgo de propagación de las llamas.

El presidente de Interovic, Raúl Muñiz, reitera que «consumir carne de cordero es mucho más que una elección gastronómica: es una forma directa de apoyar a los ganaderos que mantienen vivo el pastoreo y la trashumancia».

Uno de los lugares más castigados estos días es la zona de Picos de Europa, donde el pastor trashumante José Manuel Sánchez Miguel, de Huertas de Ánimas, una pedanía de Trujillo, se ha visto obligado a bajar de la montaña a sus 1.700 ovejas por la amenaza del fuego. Ahora, el rebaño permanece en Valverde de la Sierra (León), desbrozando de forma natural los alrededores de las viviendas y creando un cinturón de seguridad que ayuda a proteger a los vecinos.

Sánchez Miguel se encuentra en su tercer verano consecutivo en los Picos de Europa, tras recorrer a pie más de 600 kilómetros con sus ovejas merinas autóctonas a través de la histórica Cañada Leonesa Occidental. «El fuego nos rodeaba y no hubo más remedio que bajar las ovejas al pueblo. Ahora, al menos, están ayudando a limpiar los alrededores para que las llamas no alcancen las casas», explica.

La situación es complicada para los ganaderos de la zona, que han solicitado ayudas para alimentar a sus animales tras ver cómo el fuego devoraba los pastos. «Cada verano es difícil, pero este año especialmente. Las ovejas son la mejor herramienta que existe para mantener el campo limpio y seguro», recalca este pastor, que mantiene su plan de permanecer en la zona hasta primeros de octubre, cuando iniciará de nuevo la marcha hacia Extremadura.

De esta forma, Interovic insiste en que no basta con acordarse de los pastores y ganaderos solo en momentos de desastre, ya que la prevención y el cuidado del territorio son tareas que se realizan durante todo el año.