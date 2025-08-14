UPA advierte de la «situación crítica» del ovino por la extensión de la lengua azul La Junta recuerda que los ganaderos tienen a su disposición vacunas frente a varios serotipos

La organización agraria UPA-UCE ha advertido de la «situación crítica» que está atravesando el sector ovino con un «descenso alarmante y continuado» del censo ganadero y de explotaciones motivado por la lengua azul y otros factores «estructurales, económicos y sociales».

Entre ellos se encuentran la falta de rentabilidad, los altos costes de producción, la falta de relevo generacional, así como de mano de obra y de herramientas estructurales que acrecientan el «deterioro» de las explotaciones, según ha advertido el secretario de Ganadería de la organización, Antonio Prieto.

Respecto a la lengua azul, recordó que ya se vivió en 2024 y que la administración «no ha aprendido nada o disimula muy bien», ya que la situación sanitaria por esta enfermedad es «catastrófica».

Así, señala que este año ha tenido ya presencia en julio, mientras que en 2024 fue a últimos de septiembre y primeros de octubre hasta diciembre. Además el año pasado los animales no estaban vacunados ya que se desconocía el serotipo, el 3 y el 8 que fueron nuevos, pero este año, a pesar de que la vacunación es voluntaria, hay una «gran mayoría que está vacunado o se está vacunando», y aun así, la incidencia en algunas comarcas, como Castuera, Cabeza del buey, Peñalsordo, Monterrubio, Herrera del Duque, Don Benito y Plasencia, es «altísima» y con «consecuencias dramáticas».

Prieto indicó que la virulencia del serotipo es «muy alta», igual que el año pasado, por lo que los ganaderos «tienen la sensación de un abandono de la administración así como desesperación ante la situación que están viviendo». Ante esta situación, UPA-UCE se pregunta «dónde está la administración», puesto que desconocen la incidencia real y el serotipo que está afectando a cada zona, ya que «en explotaciones vacunadas, la mortandad es bastante elevada».

Por su parte, la Junta de Extremadura ha recordado que viene recomendando en los últimos meses la vacunación frente a la lengua azul y, de forma gratuita desde abril de este año, tiene a disposición de los ganaderos de ovino vacunas frente a los cuatro serotipos presentes en España.

Así, la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible lleva suministrando dosis desde hace varios meses a los ganaderos que lo han solicitado y trabajando en la prevención de este virus, ha recalcado en nota de prensa.

Durante los últimos meses, los responsables de la consejería han recordado la existencia de estas vacunas gratuitas, y de todos los serotipos, y recomendado a los ganaderos la importancia de vacunar al ganado ovino.

Además, ayer se mantuvo una reunión con los veterinarios extremeños, convocada desde el jueves de la semana pasada, para seguir analizando la situación de esta enfermedad en la región.

También se ha convocado a representantes del sector ganadero de ovino en Extremadura con los que se mantendrá una reunión para mantenerles informados.

«La Junta actúa con rigor, seriedad y poniendo recursos e información para los ganaderos sin estridencias ni generar alarmismos, siempre en coordinación con el Ministerio de Agricultura y siguiendo los protocolos y directrices establecidos en el seno del comité Rasve (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria)», aseguró la consejería.