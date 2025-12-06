HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El veterinario José-Marín Sánchez Murillo dirige el Laboratorio de Sanidad Animal de Extremadura. HOY

José-Marín Sánchez Murillo

Presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz
«El temor a que la peste porcina llegue a Extremadura está en el extensivo»

El director del Laboratorio de Sanidad Animal de Extremadura considera insuficiente el cordón sanitario aplicado en Cataluña

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:40

Comenta

El regreso de la peste porcina a España ha hecho saltar todas las alarmas. José-Marín Sánchez Murillo se enfrentó a esta enfermedad animal ... letal para los cerdos en los noventa. El director del Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Extremadura y presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz presenció los estragos para los ganaderos y analizó miles de muestras infectadas. No olvida los duros momentos que atravesó el sector porcino y apunta las claves que permitieron erradicar este patógeno, que no afecta a los humanos.

