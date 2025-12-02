La peste porcina alerta a Extremadura pero la Junta recuerda que solo hay foco en una zona de Cataluña

Hablar de la peste porcina africana (PPA) en Extremadura es mentar la bicha. Nadie quiere oír hablar de una enfermedad, que provocó graves daños económicos ... en Extremadura y verdaderos dramas familiares durante las décadas de 1980 y 1990. Hoy, 31 años después de que la peste porcina desapareciera oficialmente en España y se diera por extinguida, ha vuelto a aparecer en una zona de la provincia de Barcelona. Por eso las alertas se han disparado en la región.

El mensaje es doble. De precaución y de extremar los controles, pero igualmente de intentar centrar bien el foco, nunca mejor dicho. Y ese foco está ahora mismo en Cataluña. Muy localizado.

«Ni siquiera podemos decir que esté en una comunidad autónoma. Ni en gran parte de una provincia. Está en un área muy concreta de la provincia de Barcelona (en concreto, en la sierra de Collserola, próxima a Cerdanyola, en su parque natural)», puntualiza a HOY la consejera de Agricultura y Ganadería, Mercedes Morán.

«Eso quiere decir que no es un problema que tengamos en Extremadura, pero obviamente eso no quita que no haya que estar atentos. Lo estamos y en este caso vamos a seguir todas las directrices que se marquen a nivel nacional, por el Ministerio, como debe ser. Actuemos con precaución y sin hacer caso a los bulos».

En Barcelona hay expertos en sanidad animal que dicen que no ha sido ninguna sorpresa la detección de casos de peste porcina africana por la sobrepoblación de jabalíes y de basuras tanto por el casco urbano como por sus alrededores. Hasta la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha sumado a los medios de la Generalitat, con 117 efectivos y 25 vehículos para contener el brote, que de momento ha certificado la muerte de una decena de jabalíes.

Política común

Los efectivos de la UME están haciendo una búsqueda minuciosa por Collserola, zona de frondosa vegetación. También utilizan drones. Y «métodos de captura masivos de jabalíes, con trampas». Además, realizan recorridos nocturnos para evitar que los animales se desplacen. Lo dice el homólogo de Morán, Òscar Ordeig.

El consejero catalán de Agricultura sentencia que la prioridad es que ningún jabalí entre en el circuito de la alimentación de las granjas de porcino de capa blanca existentes en territorio catalán y «que no se pueda escapar de 20 kilómetros», asevera. «Si conseguimos esto, tendremos mucho trabajo hecho», añade. Se refiere a que cuando aparece un foco de PPA se fija un área de seguridad 20 kilómetros alrededor del epicentro y la limitación de acceso, en este caso, al origen del mismo, el parque natural de Collserola.

La titular extremeña de Agricultura agrega que «las cosas se están haciendo como se tienen que hacer. Como marca el protocolo, como dice el Ministerio y el comité Rasve (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria)».

«No podemos hacer la guerra por nuestra cuenta. Hay que seguir lo que marque el Ministerio y el Rasve» Mercedes Morán Consejera de Agricultura y Ganadería

Subraya Morán que se han comenzado hacer análisis a cerdos de 39 explotaciones de la zona barcelonesa y «todos han dado negativo», no se ha detectado la peste porcina en cerdos de esas explotaciones, todas intensivas. Solo estarían afectados, por el momento, los jabalíes silvestres.

«En estos momentos toca seguir exclusivamente lo que marque el protocolo, lo que diga el Ministerio, no hacer la guerra por nuestra cuenta», esboza Morán. Algunas regiones como Andalucía convocaron ayer lunes al sector para analizar medidas después de confirmarse la peste porcina en suelo catalán. Otras, como Cantabria, han dicho que está adoptando «todas las medidas de prevención necesarias» establecidas desde el Ministerio, con recomendaciones al sector cinegético.

En las organizaciones agrarias extremeñas los casos de peste porcina africana en Barcelona generan inquietud. El secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos, considera que las administraciones «tienen que actuar rápidamente y determinar las zonas donde ya está la enfermedad para que se restrinjan los movimientos». «Desgraciadamente, Extremadura ya ha vivido la PPA» que generó gravísimas pérdidas a los ganaderos durante décadas por el bloqueo de las explotaciones de porcino ibérico, y avanza ya que es una enfermedad «difícil de erradicar en explotaciones extensivas», afina.

Reclama a la Junta «actuaciones urgentes» en la población de jabalíes para controlar la situación epidemiológica y de crecimiento de una cabaña «totalmente descontrolada». Morán responde sobre esa demanda,que está autorizada la caza de jabalíes «sin cupo, sin número máximo» para ese fin.

Mientras, La Unión, de Luis Cortés, pide que la región solicite un control «exhaustivo» que evite la propagación de la peste porcina en la reunión del comité Rasve.

Califica la aparición de ese foco como «muy grave» para el porcino de Extremadura. Recuerda que esta enfermedad de «alto grado de contagio» es más difícil de controlar en explotaciones extensivas como las de ibérico en Extremadura por la exposición de las ganaderías con jabalíes que «expanden la enfermedad sin control».