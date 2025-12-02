HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La peste porcina africana se ha detectado en jabalíes de un área de la provincia de Barcelona.

La peste porcina africana se ha detectado en jabalíes de un área de la provincia de Barcelona. HOY

La peste porcina alerta a Extremadura pero la Junta recuerda que solo hay foco en una zona de Cataluña

La consejera Morán pide tranquilidad y dice se actuará conforme a lo que dicte el Ministerio; las organizaciones agrarias están inquietas

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:27

Hablar de la peste porcina africana (PPA) en Extremadura es mentar la bicha. Nadie quiere oír hablar de una enfermedad, que provocó graves daños económicos ... en Extremadura y verdaderos dramas familiares durante las décadas de 1980 y 1990. Hoy, 31 años después de que la peste porcina desapareciera oficialmente en España y se diera por extinguida, ha vuelto a aparecer en una zona de la provincia de Barcelona. Por eso las alertas se han disparado en la región.

