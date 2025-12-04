HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?
Jabalíes en el casco urbano de la ciudad de Cáceres hace cinco años

Brote de peste porcina africana

La Junta promete a los ganaderos controlar las poblaciones de jabalíes

Tres consejerías formarán parte de un grupo de trabajo mientras las organizaciones agrarias reclaman medidas de forma inmediata

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Con un ojo puesto en Cataluña, otro en Madrid (lo que diga el Ministerio de Agricultura) y otro en Mérida (la Junta). La crisis ... de la peste porcina africana en un área de Barcelona, con medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 64 municipios, activa la inquietud en el sector porcino extremeño y se mueve ficha. De momento, el Gobierno regional se compromete ante las organizaciones agrarias y productores e industriales de la región a crear un grupo de trabajo.

