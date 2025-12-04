La Junta promete a los ganaderos controlar las poblaciones de jabalíes

Con un ojo puesto en Cataluña, otro en Madrid (lo que diga el Ministerio de Agricultura) y otro en Mérida (la Junta). La crisis ... de la peste porcina africana en un área de Barcelona, con medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 64 municipios, activa la inquietud en el sector porcino extremeño y se mueve ficha. De momento, el Gobierno regional se compromete ante las organizaciones agrarias y productores e industriales de la región a crear un grupo de trabajo.

El objetivo final es que se presenten una serie de iniciativas para reforzar el control poblacional de jabalíes, un censo «descontrolado» en España y también en Extremadura en palabras de casi todos los actores en este asunto menos por parte de colectivos ecologistas, que consideran que la sobrepoblación de esta especie no es tal.

Tres consejerías de la Administración extremeña, la de Agricultura y Ganadería, Gestión Forestal y Mundo Rural y Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública, van a constituir mañana un grupo de trabajo para el seguimiento de la incidencia de la peste porcina en la región.

«Algo es algo. Llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo que se actúe frente al descontrol de la población de jabalíes, los grandes transmisores de muchas enfermedades, entre ellas la tuberculosis y la peste porcina africana y algo se mueve por parte de la Administración», comentaba ayer a HOY Ignacio Huertas, presidente de UPA-UCE.

«Debemos movernos ya para evitar que los focos de Barcelona acaben llegando a Extremadura. Y eso requiere mucho control allí, en Barcelona, pero también actuar aquí, en la región, porque la cantidad de jabalíes que tenemos desde hace tiempo es exagerada», agregaba Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja.

Coordinación

Huertas y Metidieri fueron dos de los asistentes a una reunión convocada en Mérida por la consejera de Agricultura, Mercedes Morán y a la que asistió también el director general de Agricultura y Ganadería, Chema Benítez, y responsables de salud animal.

La peste porcina africana no ha sido detectada en Extremadura, pero la Junta «estima conveniente anticiparse y constituir un órgano que aglutine a las áreas con competencias en materia animal», expresó el Ejecutivo autonómico.

«Anticiparse y planificar posibles medidas ante la peste porcina africana resulta muy necesario para actuar siempre con previsión», se agregó genéricamente.

«Se planificarán y adoptarán las pertinentes medidas que se sumarán a las labores de vigilancia y coordinación que ya se mantienen con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación», se subraya ayer desde el departamento que dirige Morán.

La Junta asevera que «irá de la mano de todos los implicados para trabajar de forma conjunta y coordinada y para escuchar las propuestas y medidas que se sugieran desde los distintos ámbitos».

«Lo importante es actuar, pero desde todos los ámbitos, sí», especifica Huertas, de UPA-UCE.

«No sé si se refiere a que los cazadores puedan cazar más, pero no sé, porque por ejemplo ya no hay cupo máximo de animales y eso está en vigor. Lo que pedimos es que se actúa desde el ámbito de la sanidad animal, favoreciendo la retirada de animales muertos, del control de vehículos y carne de la zona afectada, de activar un plan efectivo de control poblacional...», empieza a enumerar el ya exsecretario general de UPA-UCE, quien acudió ayer a la convocatoria de la consejería de Agricultura en representación del nuevo secretario general de su organización, Óscar Llanos.

«Nos dicen que todos los controles y muestras que se han tomado en granjas de cerdos de Barcelona son negativos. Que no hay peste porcina hasta ahora más allá de la población de jabalíes. Eso es bueno pero no nos tranquiliza totalmente porque el riesgo sigue siendo muy elevado», añadía Juan Metidieri.

Para el líder de Apag, es «vital» medidas como el control «a rajatabla de la reducción de movimientos en la zona afectada con la peste porcina en Barcelona y el saneamiento de los vehículos que puedan transportar animales vivos o productos cárnicos de esa zona».

Igualmente pide a la Junta que «flexibilice todo lo que haya y se pueda flexibilizar para el control de jabalíes, un problema desde hace muchos años y que ahora nos genera más inquietud todavía».

Tanto Ignacio Huertas como Metidieri esperan que del grupo de trabajo creado por el Gobierno extremeño se saquen «y sobre todo, pongan en marcha medidas cuanto antes» que ayuden a reforzar la seguridad animal en un sector clave para la ganadería extremeña como es el del porcino.