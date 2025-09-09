HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de los compradores en la subasta. F. V.
HOYAGRO

La subasta del Salón del Ovino de Castuera alcanza los 23.670 euros

En ovinos precoces se adjudicaron ejemplares por un total de 22.500 euros, más del doble que el año pasado

F. Vázquez

Castuera

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

La subasta nacional de ganado selecto de la raza merina y la entrega de premios de los diferentes concursos puso ayer el punto final ... a la 40º Edición General del Salón Ovino de La Serena, que cerró sus puertas con un balance positivo por parte de los profesionales del sector que se dieron cita en la feria ganadera.

