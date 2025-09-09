La subasta del Salón del Ovino de Castuera alcanza los 23.670 euros

La subasta nacional de ganado selecto de la raza merina y la entrega de premios de los diferentes concursos puso ayer el punto final ... a la 40º Edición General del Salón Ovino de La Serena, que cerró sus puertas con un balance positivo por parte de los profesionales del sector que se dieron cita en la feria ganadera.

Antes de dar comienzo a las pujas, la directora de la subasta y representante de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino (Asocam), Guadalupe Arbués, se dirigió a los ganaderos y compradores que dieron cita en la sala de subasta para informar que tanto las asociaciones de criadores, como los servicios veterinarios garantizaban que todos los ejemplares que iban a ser subastados estaban libres de lengua azul.

Tal y como se preveía, la subasta nacional de ganado selecto generó interés en los ganaderos que acuden a esta cita, en la que finalmente fueron adjudicados gran parte de los ejemplares, machos y hembras, presentados.

En cuanto al volumen económico alcanzado en la subasta nacional de ganado merino, se llevaron a cabo transacciones por un importe total de 23.670 euros, una cantidad económica sensiblemente superior a la registrada en la subasta del pasado año.

En concreto, de los diez lotes de hembras presentados, con precios de salida entre los 1.800 y 2.700 euros, se adjudicaron un total de nueve. El remate más elevado lo alcanzó un lote presentado por la Diputación de Badajoz, que partiendo de 1.800 euros alcanzó los 2.400 euros.

En el caso de los machos, el ejemplar que alcanzó el remate más alto pertenecía a la ganadería Merino Spain de Joaquín Ortiz Capilla, que alcanzó los 600 euros.

Respecto a las razas de ovinos precoces, las adjudicaciones alcanzaron los 22.500 euros. Concretamente, encontraron comprador 72 de los 75 ejemplares presentados.

Cabe destacar que, una vez finalizada la subasta de ovinos precoces, en los corrales del pabellón ganadero de Castuera se continuó con la venta de otros 81 ejemplares de las diferentes razas de ovinos precoces que se presentaron a concurso o estaban en exposición.