El Gobierno apoya al porcino tras los aranceles chinos

Agricultura trasladó al sector un mensaje de tranquilidad y aseguró que el Gobierno apoyará a las empresas afectadas

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el sector porcino han abordado el impacto de los aranceles impuestos por China al cerdo europeo, que entró en vigor el pasado 10 de septiembre, y que afectan a las exportaciones españolas. En concreto, la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, presidió ayer una reunión con los representantes del sector en la que se revisaron las cifras económicas y los posibles efectos de esta medida en las empresas españolas.

Agricultura trasladó al sector un mensaje de tranquilidad y aseguró que el Gobierno apoyará a las empresas afectadas, al tiempo que destacó la colaboración y transparencia con la que están actuando el sector y confía en que las tasas impuestas se levanten lo antes posible.

Promoción de los ibéricos

Een este encuentro también se valoró el nuevo proyecto de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici), que tramita una extensión de normas aplicable a las próximas campañas, hasta 2030, actualmente en fase de audiencia e información pública. Su entrada en vigor está prevista para el 2 de enero de 2026. Este proyecto busca reforzar la promoción de los productos ibéricos, favorecer el relevo generacional y mejorar la sostenibilidad y competitividad del sector.

Asimismo, se abordó la situación de las denominaciones de origen del jamón ibérico, que representan un modelo de excelencia basado en la calidad diferenciada y el vínculo con el territorio.

