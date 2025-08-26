Los ganaderos piden conocer los serotipos de lengua azul presentes en Extremadura

Redacción BADAJOZ. Martes, 26 de agosto 2025, 08:00 Comenta Compartir

De cara a afrontar la planificación de la campaña de vacunación de 2026 contra la lengua azul, Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura ha elaborado un decálogo de propuestas que considera imprescindibles para garantizar la sanidad en las explotaciones de ganado ovino y caprino. «Es fundamental contar con mayor planificación y coordinación, trabajando de manera conjunta y anticipada, como única forma de garantizar una respuesta eficaz ante los desafíos sanitarios y productivos del sector», aportan desde la entidad.

Una de las principales demandas del sector es conocer los serotipos de la enfermedad presentes en la región y tener los datos desagregados por zonas. Una medida con la que entienden que se puede «mejorar la eficiencia en la gestión de las vacunas disponibles», según reza la propuesta. «Esta información resulta esencial también para la propia administración, que debe planificar la disponibilidad y abastecimiento de dosis», sigue el texto.

Igualmente, solicitan desde Cooperativas Agroalimentarias una evaluación del comportamiento real de las vacunas, ya que «la falta de información genera desconcierto y dificulta la gestión preventiva». En esta línea, también demandan la creación de un grupo de seguimiento que permita analizar la situación y adoptar medidas con agilidad.

Entre las medidas también se incluyen una comunicación más fluida de la administración con el sector y una interlocución coordinada entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura. Igualmente, creen que es fundamental una flexibilización de los requisitos de la PAC y de las ayudas asociadas en cuando a la ratio de reses por superficie de pasto.

El decálogo que ha hecho público la entidad defiende que se aproveche la identificación electrónica de los animales para facilitar el control de los movimientos; pide una mayor celeridad en la retirada de los cadáveres de las explotaciones y apoyo a la reposición y mantenimiento de la cabaña ganadera para evitar un descenso en el número de animales en las explotaciones.

Por último, Cooperativas Agroalimentarias insiste a los ganaderos «en la necesidad de vacunar como única solución ante la enfermedad, destacando a su vez la importancia de la grabación de las vacunas en la base de datos OVZNET».