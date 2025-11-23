El Censyra subastará en diciembre varios lotes de ganado porcino La subasta será pública y se realizará mediante pujas a la llana, con incrementos mínimos de 50 euros

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado el anuncio de la enajenación de varios lotes de ganado porcino que tendrá lugar en el Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra) de Badajoz el próximo 16 de diciembre.

La subasta comenzará a las 10.00 horas y para participar será necesario enviar una solicitud previa, disponible en la página web de la Junta de Extremadura, al correo del Censyra, antes del 8 de diciembre, según informa el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La subasta será pública y se realizará mediante pujas a la llana, con incrementos mínimos de 50 euros. Los lotes y precios de salida se recogen en el anexo del anuncio oficial.

Los adjudicatarios podrán recoger los animales dentro de los tres días posteriores a la subasta. No obstante, para evitar aglomeraciones, se asignará una fecha y hora de recogida una vez.

Las explotaciones interesadas deberán cumplir los requisitos sanitarios y de identificación establecidos, entre ellos estar registradas oficialmente, contar con la calificación de indemnes A3 frente a la enfermedad de Aujeszky, no estar calificadas de PRRS y disponer de capacidad suficiente para alojar a los animales.

Estos requisitos serán comprobados de oficio, salvo oposición expresa, según agrega la Junta.

