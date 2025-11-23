HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Censyra subastará en diciembre varios lotes de ganado porcino

La subasta será pública y se realizará mediante pujas a la llana, con incrementos mínimos de 50 euros

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado el anuncio de la enajenación de varios lotes de ganado porcino que tendrá lugar en el Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra) de Badajoz el próximo 16 de diciembre.

La subasta comenzará a las 10.00 horas y para participar será necesario enviar una solicitud previa, disponible en la página web de la Junta de Extremadura, al correo del Censyra, antes del 8 de diciembre, según informa el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La subasta será pública y se realizará mediante pujas a la llana, con incrementos mínimos de 50 euros. Los lotes y precios de salida se recogen en el anexo del anuncio oficial.

Los adjudicatarios podrán recoger los animales dentro de los tres días posteriores a la subasta. No obstante, para evitar aglomeraciones, se asignará una fecha y hora de recogida una vez.

Las explotaciones interesadas deberán cumplir los requisitos sanitarios y de identificación establecidos, entre ellos estar registradas oficialmente, contar con la calificación de indemnes A3 frente a la enfermedad de Aujeszky, no estar calificadas de PRRS y disponer de capacidad suficiente para alojar a los animales.

Estos requisitos serán comprobados de oficio, salvo oposición expresa, según agrega la Junta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  2. 2

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  5. 5

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  6. 6 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  7. 7 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  8. 8

    El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana
  9. 9

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  10. 10 Hermosa e inmensa victoria del Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Censyra subastará en diciembre varios lotes de ganado porcino

El Censyra subastará en diciembre varios lotes de ganado porcino