Clygal critica a Gallardo por retomar el regadío de Tierra de Barros cuando votaron en contra

El colectivo arremete contra el candidato socialista por permitir que se tumbe en el Congreso, mientras él promete licitarlo

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (Clygal) ha criticado que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, se haya comprometido a retomar y licitar el regadío en Tierra de Barros mientras su partido vota en contra de esta infraestructura en el Congreso.

De este modo, la organización agraria critica lo que ha considerado el «último número representado en el circo de cinco pistas de Pedro Sánchez, en esta ocasión con el malogrado proyecto de regadío de Tierra de Barros como telón de fondo, donde el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura enmienda la plana a la Comisión de Agricultura».

Así, recuerdan que mientras el grupo socialista en el Congreso de los Diputados votaba en contra de una iniciativa parlamentaria en la comisión de Agricultura para impulsar el proyecto, el «candidato imputado» prometía un día después a los regantes la licitación en los primeros seis meses, si alcanza el gobierno de la Junta.

«Maltrecho proyecto»

«No es la primera vez que los socialistas mienten a los comuneros sobre el regadío, pues el que fuera secretario general de Medio Rural con el gobierno de Fernández Vara, Manuel Mejías Tapia, los engañó el 14 de diciembre de 2021, al afirmar en el transcurso de una asamblea informativa con los afectados que el proyecto de obras para la transformación de la zona regable de Tierra de Barros cuenta con todas las autorizaciones y está ¡listo para ejecutarse!», dicen.

Por ello, exigen «seriedad y rigor» a todas las fuerzas políticas a la hora de pronunciarse sobre este «maltrecho proyecto», que genera «falsas expectativas» y tiene «importantes costes económicos» para los regantes que confiaron en la transformación de la agricultura de esta comarca.

«La desfachatez, las contradicciones, las mentiras y los bulos están en el ADN de la 'familia sanchista'», ha manifestado, además de pedir «más consideración y respeto para los cientos de miles de agricultores de un sector económico que no cuenta con el apoyo necesario de la administración general del Estado y es determinante para esta comarca».

