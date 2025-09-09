HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Censyra subastará 20 cerdos duroc el 8 de octubre con un precio de salida de 700 euros por animal

La solicitud previa deberá remitirse al correo electrónico subastas.censyra@juntaex.es antes de las 23.59 horas del día 28 de septiembre de 2025

M. F.

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:09

Desde que el Censyra (el Centro de Selección y Reproducción Animal) recuperó las subastas de porcino de la raza duroc en 2019, estas ventas tienen una gran acogida entre los ganaderos extremeños.

La próxima cita será el 8 de octubre en Badajoz a las 10.00 horas, cuando se subastarán 20 cerdos nacidos en noviembre de 2024 con un precio de salida de 700 euros cada uno, según recoge un anuncio publicado en el Diario Oficial de Extremadura este martes.

La solicitud previa deberá remitirse al correo electrónico subastas.censyra@juntaex.es antes de las 23.59 horas del día 28 de septiembre de 2025.

Todos los animales están incluidos dentro del Libro Genealógico y es la única variedad que permite la norma de calidad para cruzar con hembras ibéricas aparte, evidentemente, de otro macho de raza ibérica.

Estas subastas facilitan el acceso de esta genealogía a los ganaderos a un precio más razonable que el del mercado libre.

El Censyra de Badajoz tiene como objetivos la conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas autóctonas. Para ello mantiene varios rebaños de razas amenazadas y en el caso de la raza duroc, cuenta con una granja de madres que proceden de las primeras importaciones realizadas en los años 50.

En el centro se realizaron las primeras pruebas de aptitud para el cruce con la raza Ibérica y se fue seleccionando hacia una línea especializada en el aprovechamiento de la montanera.

La última subasta de cerdos duros tuvo lugar en pasado 1 de julio, cuando se subastaron 30 ejemplares, también con el mismo precio de salida que el de esta ocasión.

