Castuera inaugura su Salón Ovino pendiente de la lengua azul

La Edición General número 40 del Salón Ovino de Castuera abrió sus puertas este sábado a profesionales y visitantes. Hay 360 cabezas de ganado, con ... 214 de raza merina y 146 ovinos precoces tanto en exposición como en subasta, así como 58 expositores entre instituciones, comerciales y ganaderías en 4.000 metros cuadrados de exposición dedicados a esta feria monográfica del ovino única a nivel nacional.

La presencia de animales en la feria está asegurada gracias a las asociaciones de criadores de raza merina y de razas de ovinos precoces, teniendo en cuenta la difícil situación por la atraviesa el sector, con una alta incidencia de la lengua azul en la comunidad, especialmente en la comarca de La Serena.

Debido a la misma, los protocolos sanitarios se han reforzado en las ganaderías expositores para poder disponer de ganado en el recinto ferial.

Sobre este asunto, la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, insistió en la importancia de vacunar a los ganados para prevenir el contagio. Así, apuntó que de los casos que tenemos este 2025, el 48% de los focos de serotipo 3 se ha dado en explotaciones no vacunadas, mientras que en el serotipo 8, el 38% de los casos se han producido en explotaciones no vacunadas.

A este respecto, recordó que la Junta, «a diferencia de otras comunidades», suministra gratuitamente vacunas para todos los serotipos. «Ya hemos adquirido más de nueve millones de dosis, por un valor de unos siete millones de euros, y seguiremos comprándolas para daros ese apoyo y hacer frente a este virus» aseveró Mercedes Morán.

Ampliar Inauguración 40 Salón Ovino Castuera. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Durante la presente edición, de nuevo se celebrará la subasta nacional de ganado selecto de la raza merina, con la finalidad de mejorar la calidad genética de las ganaderías comarcales, y está asegurada la presencia de la exposición de ganado de razas de la Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces: Merino Precoz, Ile de France, Berrichone du Che y Fleischschaf.

Del mismo modo, se celebrarán los habituales concursos morfológicos de ganado de raza merina y ovinos precoces. Asimismo, la feria ganadera volverá a ser escenario de la renovación de convenios, como el que anualmente subscriben el Consejo Regulador de la IGP Corderex y Casat, y el que firman Caja Rural de Extremadura con la Institución Ferial Salón Ovino de Castuera.

Según avanza la Institución Ferial, en esta edición se seguirá apostando por la presencia de animales de alta calidad genética y se hará especial hincapié en la promoción del consumo de los productos derivados del ovino, especialmente carne de cordero y queso, productos amparados por la Indicación Geográfica Protegida Corderex y por la Denominación de Origen Protegida Queso de la Serena.

Con el apoyo de ambos Consejos Reguladores se celebrarán concursos gastronómicos, ya tradicionales como lo son el concurso de caldereta Caldero de Oro Corderex, y la cata-concurso de Queso de la Serena.

Como novedad, se celebrará la primera edición del concurso regional del 'mejor paquito de Extremadura', una iniciativa organizada por Coderex e Interovic con el objetivo de promocionar el consumo de cordero en forma de bocadillo. El ganador de este certamen será el encargado de representar a Extremadura en el concurso de ámbito nacional.

Otra de las propuestas que no faltará en esta 40 edición es el concurso-taller infantil de cocina 'Zagal Chef Corderex'. Por décimo año consecutivo el Consejo Regulador de Corderex patrocina este concurso de cocina en el que pueden participar niños y niñas con edades comprendidas entre los 7 y los 14 años, y cuya principal finalidad es iniciar a los menores en el mundo culinario y fomentar hábitos alimenticios saludables y el consumo de productos derivados del ovino, cordero y queso, de manera lúdica y participativa.

Además, durante los tres días en los que se va a desarrollar esta 40 edición, los amantes de la buena mesa y hosteleros que pasen por las instalaciones del Salón Ovino encontrarán interesantes propuestas para degustar diferentes platos elaborados en base a la carne de cordero como los asados de canales Corderex al carbón de encina y tapas Corderex – Interovic - D.O.P. Queso de la Serena, Mundo Merino y Merina Raza Autóctona 100%.

Como prolegómeno a la inauguración del evento, el alcalde de Castuera, Francisco Martos, quiso recordar los inicios de este evento ganadero. En su intervención, Martos hizo un recorrido desde los orígenes de este Salón hasta la actualidad, y destacó la edición del año 2000, en la ya se presentó como Feria Nacional de Ganado.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, anunció durante el acto que el Gobierno propondrá la puesta en marcha de un programa de apoyo específico para la ganadería ovina y caprina en el marco de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC).

La iniciativa busca fortalecer un sector que, según Quintana, «mantiene viva la tradición, genera empleo y contribuye a la conservación del medio rural». Añadió que una feria «que celebra cuatro décadas representa mucho más que un escaparate de ganado, es un reconocimiento a un sector que sostiene a muchas familias».

El delegado del Gobierno destacó que la ganadería extensiva extremeña se ha convertido en «un referente mundial, gracias a la búsqueda constante de la excelencia y la calidad en sus productos». Asimismo, subrayó que el apoyo a este sector resulta vital para la recuperación del ecosistema tras emergencias sanitarias e incendios forestales recientes, y que su labor va más allá de la producción: «Es fundamental en la gestión sostenible del territorio y en la prevención de incendios».

Finalmente, Quintana reafirmó el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad y la innovación en el sector primario y agradeció a ganaderos, familias y profesionales su esfuerzo diario. «Desde el Gobierno de España seguiremos trabajando para que el sector ovino y el mundo rural continúen siendo un ejemplo de calidad, sostenibilidad y arraigo en nuestra región», concluyó.

Un homenaje hacia el sector

Por su parte, Mercedes Morán comenzó su intervención destacando que alcanzar la 40ª edición, refleja la «trascendencia» de este encuentro.

Así, aseguró que «esta cita no es solo una feria, sino un verdadero homenaje a un sector que ha hecho de Extremadura una tierra de referencia», y mostró su total apoyo a un sector que «generación tras generación ha mantenido vivo el campo y ha hecho del ovino un motor económico, social y cultural en Extremadura».

La consejera valoró el gran trabajo que los ganaderos de ovino hacen en Extremadura, al asegurar que «aquí se cría casi una de cada tres ovejas reproductoras de España», e hizo hincapié en la implicación de la Junta con las personas y familias que trabajan en el sector. «Estamos impulsando políticas para la modernización de explotaciones, la incorporación de jóvenes para garantizar el relevo generacional o el respaldo a nuestras figuras de calidad como la DOP Queso de La Serena o Corderex», resaltó Morán.

Para concluir, la consejera recordó que debido a un error de cálculo del Ministerio de Agricultura en los pagos de la PAC «en los próximos días se abonarán más de 11,6 millones de euros adicionales a nuestros agricultores y ganaderos que incluyen la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, la ayuda redistributiva o algunos ecorregímenes».

Cabe destacar que la consejera estuvo acompañada por el director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, destacó la importancia de esta feria «no solo como escaparate del sector, sino también como símbolo del compromiso con el mundo rural y sus oportunidades de futuro».

La Diputación de Badajoz ha acompañado al Salón Ovino desde sus inicios y, en esta edición especial, mantiene su respaldo. Como en años anteriores, la institución provincial aporta ganado merino de la Finca La Cocosa para la tradicional subasta oficial, con cuatro lotes de diez hembras y dos machos, fruto del trabajo de mejora genética que se desarrolla en la finca. Se establecen 1 800 euros como precio de salida para el lote de hembras y 400 euros por cada macho

«Defender y difundir nuestra raza merina, autóctona y única, es apostar por una seña de identidad de nuestra cabaña ganadera y de nuestra región», subrayó la presidenta, que recordó la alta demanda de estos ejemplares entre ganaderos extremeños y de otras comunidades.

La Diputación cuenta además con un estand institucional en la feria, donde se celebrarán actividades de promoción y dinamización, como un photocall gratuito

Para la presidenta provincial, esta colaboración de cuatro décadas con el Ayuntamiento de Castuera «ejemplifica el compromiso de las administraciones con un sector que es futuro para nuestra tierra».

En su intervención, Raquel del Puerto subrayó la necesidad de seguir impulsando los tres productos fundamentales derivados del ovino —carne, queso y lana— como elementos exclusivos y de identidad de la comarca y de Extremadura. También destacó los retos a los que se enfrenta el sector, como el relevo generacional, la escasez de mano de obra, las enfermedades ganaderas —como la lengua azul— y las consecuencias de los conflictos internacionales en los mercados

«El sector del ovino es valiente, esencial para generar empleo, fijar población en el medio rural y contribuir a la sostenibilidad de nuestros montes», señaló. En este sentido, reafirmó que la Diputación seguirá trabajando para crear oportunidades en el territorio y combatir la despoblación, escuchando las demandas del sector y apoyando al Salón Ovino como espacio de encuentro y proyección.

Por otra parte, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, anunció la puesta en marcha de una línea de financiación, dotada con cinco millones de euros, destinada a paliar los efectos causados por la lengua azul con la que podrán beneficiarse todas las explotaciones de ovino y caprino de la comunidad autónoma.

Con esta línea de financiación, según adelantó el presidente de la entidad, se ofrecerá a todos los ganaderos unas condiciones financieras preferentes y adaptadas a las necesidades de cada caso particular.

De esta forma, a partir de este martes todos los ganaderos interesados podrán acercarse a cualquiera de las 110 oficinas de la entidad repartidas por toda la comunidad autónoma donde los expertos profesionales de la Caja ampliarán toda la información, facilitarán la gestión inmediata de las solicitudes y proporcionarán un asesoramiento integral que garantiza la seguridad, que es lo que el ganadero demanda en estos momentos de incertidumbre, además de un trato siempre cercano.

Desde Caja Rural se ha incidido en que el propósito de la entidad, en sus más de 100 años de historia, es acompañar a agricultores y ganaderos hacia un futuro mejor porque su origen está en el mundo cooperativo, en la agricultura y en la ganadería.

Con la visita a los pabellones ganadero y de exposiciones se dieron finalizados los actos oficiales de la inauguración del 40º Edición General del Salón.