Inauguración 40 Salón Ovino Castuera. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Castuera inaugura su Salón Ovino pendiente de la lengua azul

La consejera Morán anima a los ganaderos a vacunar y José Luis Quintana anuncia que el Gobierno propondrá que la PAC tenga un plan específico para el sector

Francisco Vázquez

Castuera

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:40

La Edición General número 40 del Salón Ovino de Castuera abrió sus puertas este sábado a profesionales y visitantes. Hay 360 cabezas de ganado, con ... 214 de raza merina y 146 ovinos precoces tanto en exposición como en subasta, así como 58 expositores entre instituciones, comerciales y ganaderías en 4.000 metros cuadrados de exposición dedicados a esta feria monográfica del ovino única a nivel nacional.

