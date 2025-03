Jamón curado en expansión

En los últimos cinco años, las exportaciones de jamón curado español, tanto ibérico como de capa blanca, han experimentado un notable incremento de más del ... 56%, alcanzando en 2024 una facturación récord superior a los 722 millones de euros.

El mercado intracomunitario sigue siendo el principal destino de estos productos, con Francia y Alemania a la cabeza, registrando compras por valor de 141 y 124 millones de euros respectivamente. Además, mercados de terceros países han mostrado un crecimiento significativo. Desde 2020, las exportaciones de jamones y paletas curados a México aumentaron un 144%, alcanzando los 33 millones de euros; a China crecieron un 60%, sumando 28 millones; y al Reino Unido se incrementaron un 44%, superando los 29 millones de euros en 2024.

Este éxito en la internacionalización del jamón español se atribuye en gran medida a las estrategias de promoción implementadas por la Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici). Iniciativas como «Ham Passion Tour» (2018-2020), «Jamones Ibéricos de España. Embajadores de Europa en el Mundo» (2021-2023) y la reciente «Awaken Your Ibérico Sense» (2024-2026), enfocada en China y Reino Unido, han sido fundamentales para aumentar la visibilidad y el reconocimiento de estos productos en mercados clave. Estas campañas han contado con una inversión promedio de tres millones de euros anuales en los últimos ejercicios, financiadas por la Unión Europea para terceros destinos y por Asici en acciones intracomunitarias.

Mención especial merece el mercado estadounidense, dada la singular situación político-económica de esta potencia mundial, con la actual administración Trump. Muchas cosas han pasado desde la apertura del mercado de este país al jamón ibérico en 2005, cuando su Departamento de Agricultura certificó el primer matadero en España autorizado para exportar productos ibéricos. Luego hubo que esperar hasta diciembre de 2007 a que se produjeran las primeras ventas de jamón ibérico a ese país; y hasta julio de 2008 en que comenzaron a comercializarse los de bellota. En 2024, las exportaciones de jamón y paletas curados a este país alcanzaron un valor de más de 34 millones de euros, convirtiéndose en el primer importador no europeo de jamón español. ​

El crecimiento de la demanda en Estados Unidos ha llevado a empresas españolas a invertir en este mercado. Por ejemplo, Incarlopsa adquirió en 2019 el 67% de Acornseekers, una empresa texana fundada por españoles para criar y vender cerdo ibérico. Esta adquisición permite producir jamón ibérico en suelo estadounidense, reduciendo barreras comerciales y gastos de exportación. ​

En este contexto de incertidumbre comercial, el papel que jueguen las guerras arancelarias con China y Estados Unidos puede ser muy relevante. Por el momento el sector está atento, pero no preocupado. Tiene poco sentido aplicar aranceles al jamón ibérico, ya que Estados Unidos no produce este producto, por lo que no hay indicios de barreras comerciales. Por otro lado, China ha excluido a los jamones y paletas curados de la investigación antidumping a la carne de cerdo europea, al ser un producto único de la península ibérica. Con respecto al acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, podría facilitar su acceso a estos mercados, aunque por el momento no sea un destino prioritario.

En todo caso, la competencia en el mercado exterior es intensa. Países como Italia, con su prosciutto di Parma, y Francia, con el jambon de Bayonne, ofrecen productos similares. Sin embargo, la singularidad y calidad del jamón ibérico le otorgan una ventaja competitiva, especialmente entre consumidores que buscan productos gourmet y auténticos. ​

Como apunte, el sector cárnico en su conjunto también ha mostrado un buen funcionamiento. En 2023, la facturación de la industria cárnica española aumentó un 7%, superando los 33.000 millones de euros. Las exportaciones alcanzaron más de 3 millones de toneladas, valoradas en 10.583 millones de euros, lo que supuso un superávit de la balanza comercial cárnica del 625%. Hay que recordar que este sector representa el 27,3% de toda la industria alimentaria española, el 2,7% del PIB y el 4,5% de la facturación total de la industria nacional.