Energía agrivoltaica, alternativa agro-energética

La energía agrivoltaica, agrovoltaica o agrofotovoltaica es una tecnología emergente que combina la producción de energía solar con la actividad agraria, permitiendo una doble utilización del suelo, pero manteniendo la agricultura como la actividad principal. Esta innovación no solo contribuye a la generación de energía ... renovable, sino que también permite que los agricultores continúen desarrollando su actividad económica, aunque con algunas limitaciones. Realmente no es algo nuevo, a principio de la década de los noventa este sistema fue propuesto por Adolf Goetzberger y Armin Zastrow, si bien es ahora cuando empieza a tomar fuerza.

Este modelo energético-productivo se basa en la instalación de paneles solares sobre terrenos agrícolas. En el momento actual hay tres sistemas: el de los invernaderos, con módulos semitransparentes para permitir el paso de la luz; en campo abierto, uno para cultivos leñosos, con paneles situados a cuatro metros de altura, y otro para herbáceos, en el que se intercalan con el cultivo a ras de suelo, ocupando parte de la superficie de la parcela.

En el caso de altura, los paneles solares proporcionan sombra a los cultivos, lo que puede reducir la evaporación del agua y mejorar la eficiencia de su uso. Además, puede proteger a los cultivos de condiciones climáticas extremas, como olas de calor. Pero por otro lado y al igual que sucede con los de invernadero, la sombra, aunque sea parcial, reduce la radiación solar sobre los cultivos, lo que a su vez es una limitación para su óptimo desarrollo.

Con respecto a la productividad, en los tres modelos se puede ver reducida. Es necesario analizar caso por caso y hacer un adecuado balance económico, que dependerá del tipo de cultivo, de la orografía y de la climatología dominante en el territorio, entre otros factores.

Al generar y vender energía solar los agricultores pueden obtener ingresos adicionales, lo que es especialmente beneficioso en épocas de baja producción agrícola, contribuyendo a mejorar su estabilidad financiera. Además, también favorece el autoconsumo fotovoltaico, ya que las necesidades de las explotaciones, en muchos casos, podrían cubrirse con la propia electricidad generada.

Más allá de potenciar la viabilidad económica de la empresa agraria, también puede fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en las áreas rurales. La necesidad de gestionar y optimizar la producción combinada de energía y productos agrícolas, puede impulsar la adopción de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles. Además, según un estudio publicado por Nature, con que solo un 1% de los terrenos cultivables a nivel mundial se dedicaran a la producción de electricidad fotovoltaica, sería posible compensar la demanda mundial de energía.

A diferencia de la energía fotovoltaica tradicional, que compite con la agricultura por el uso del suelo, la energía agrivoltaica permite una coexistencia beneficiosa entre la producción de energía y la agricultura. En los sistemas fotovoltaicos tradicionales, los paneles solares se instalan en terrenos que podrían ser utilizados para la agricultura, lo que implica una pérdida de tierras agrícolas productivas, algo que ha suscitado serios recelos por parte del sector, que ven con preocupación como, de forma lícita y comprensible, agricultores y ganaderos abandonaban la actividad agraria.

Por supuesto, este modelo agro energético puede ofrecer beneficios adicionales en términos de sostenibilidad ambiental. Pero no nos olvidemos de que en España todavía no hay una normativa a nivel nacional que lo regule, por lo que todavía tenemos una ambigüedad legislativa que no beneficia a su desarrollo. Algo que debería ser solucionado a no mucho tardar, sobre todo considerando que, en otros países de nuestro entorno, esa regulación ya existe.