Del corral al mercado global

El sector del huevo en España ha experimentado una evolución notable en los últimos años, consolidándose como una rama esencial dentro de la industria agroalimentaria ... nacional. En 2023, la producción alcanzó los 1.164 millones de docenas, lo que representó un incremento del 2,2% con respecto al año anterior. Este crecimiento permitió posicionar a España como el tercer mayor productor de huevos de la Unión Europea, con una contribución del 13,5% al total comunitario, solo por detrás de Francia y Alemania.

A nivel regional, Castilla-La Mancha se ha consolidado como la comunidad autónoma líder en producción, aportando aproximadamente el 25% del volumen nacional, seguida de Aragón y Castilla y León. Por su parte, Extremadura registró una producción cercana a los 31 millones de docenas, el 2,6% del mapa avícola español.

El consumo doméstico de huevos también ha mostrado una tendencia sostenida al alza. En 2023 alcanzó los 407 millones de kilos en los hogares españoles, lo que equivale a un consumo per cápita de 8,7 kilos al año, o lo que es lo mismo, aproximadamente tres huevos por persona y semana; una cantidad que parece baja para el alto valor proteico de este alimento. Durante 2024, continuó esta tendencia, con un crecimiento estimado del 3%, según datos proporcionados por representantes del sector. En todo caso, un aumento que se atribuye principalmente a la revalorización del huevo como un alimento nutritivo, económico y versátil, adecuado para todas las edades y tipos de dieta. Cantabria, Navarra y el País Vasco lideran las estadísticas de consumo per cápita, mientras que comunidades como Extremadura, Baleares y Murcia presentan los niveles más bajos.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones españolas de huevos alcanzaron en 2024 un valor total de 323 millones de euros, siendo los países de la Unión Europea los principales destinos.

Paralelamente, los precios experimentaron un alza considerable. En el primer trimestre de 2025, el precio medio de la docena de huevos aumentó alrededor del 25% en las lonjas españolas y el 30% en las europeas. Este incremento se ha debido fundamentalmente a un repunte de la demanda a nivel nacional, pero sobre todo internacional, y a la implementación de nuevas normativas europeas sobre bienestar animal, que han elevado los costes de producción.

En relación con la demanda internacional, hay que recordar que en países del centro y norte de Europa la gripe aviar ha supuesto el sacrificio de alrededor de 15 millones de gallinas de puesta, lo que ha potenciado estos mercados para el huevo español. A pesar del tirón exterior y sus precios más elevados, no se ha producido el temido desabastecimiento de nuestro mercado, donde se vende el 80% de la producción.

En contraste, España ha logrado mantenerse prácticamente libre de casos relevantes de esta enfermedad animal, gracias a la aplicación rigurosa de medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas. Estas acciones han resultado clave para preservar la salud de la cabaña avícola nacional y asegurar la continuidad de la producción.

Pero no solo en la Unión Europea, también Estados Unidos, el brote de gripe aviar provocó la reducción del 15% en la producción de huevos, debido al sacrificio de millones de gallinas ponedoras con el fin de contener la enfermedad. Esta situación derivó en una notable escasez en el mercado estadounidense y también en un aumento pronunciado de los precios. A pesar de que las exportaciones hacia Estados Unidos fueron muy reducidas, sumando apenas 700.000 euros, su crisis avícola ha abierto una ventana de oportunidad para los productores españoles, que podrían aumentar su cuota de mercado en ese país ante la escasez interna. No obstante, acceder al mercado estadounidense no resulta sencillo. Las barreras logísticas, los elevados costes de transporte y, más recientemente, la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, representan obstáculos importantes.