Comenta Compartir

A los docentes y a los cantantes con problema de voz, los médicos les recomiendan que tomen leche con mesura porque genera mucosa en la ... garganta. Eso es cierto, lo sé por experiencia sanitaria. Pero no es verdad, así, en general, que la leche provoque mocos, ni infecciones de garganta, ni determinados tumores, tampoco es culpa de los lácteos que nuestro colesterol sea alto. Se acaba de publicar el 'Libro blanco de los lácteos', que recoge estudios científicos avalando que la leche, el queso o los yogures son alimentos saludables y lo son desde la infancia hasta la senectud. En esta publicación, se desmontan las noticias falsas, los tópicos y los bulos que rodean a los lácteos. El libro apunta que la leche favorece un crecimiento y envejecimiento saludables y también deja claro que, si no la tomamos, no alcanzaremos los niveles recomendables de calcio. Últimas investigaciones científicas matizan la importancia del efecto negativo de los lácteos en el aumento del colesterol y las enfermedades cardiovasculares. Además, el libro recomienda tomar queso a todas las edades y destaca que no existe ninguna evidencia científica que avale el comer preferentemente quesos con reducido o bajo contenido en grasa. Sobre estas publicaciones, siempre se cierne la duda de si estarán subvencionadas por productores y fabricantes, parte interesada en el tema. Sin embargo, 'El libro blanco de los lácteos' cuenta con la garantía de catedráticos independientes de Pediatría y especialistas contrastados en nutrición y, desde luego, supone un acicate para consumir quesos extremeños.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

La Desbrozadora