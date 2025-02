Comenta Compartir

He ahí un empleo en crecimiento y un campo abierto para los emprendedores. Se trata de montar una empresa con varios operarios cuyo trabajo sería sustituir a los ganaderos cuando estos enferman, viajan o se van de vacaciones. Es decir, cuando un profesor coge una ... baja, llega un sustituto que imparte clase a los estudiantes durante los días o semanas que el docente no puede trabajar. En este caso sería lo mismo, pero en lugar de dar clase, se atendería al ganado. Es una manera de acabar con la ganadería esclava de sol a sol los siete días de la semana. Llamas a la empresa de sustituciones, te manda un trabajador especializado y el ganadero puede irse de vacaciones sin necesidad de pedir favores a otros colegas. Las pequeñas empresas de sustituciones ganaderas se extienden por España. Una de ellas es Monte do Gozo Servizos Ganaderos y está en Galicia, donde hay varias empresas semejantes. Monte do Gozo cuenta con 16 empleados que sustituyen a ganaderos en toda la región. Es importante ganarse la confianza del empresario y lo mismo atienden una granja aviar que una explotación porcina o bovina. En Extremadura habría que especializarse también en pastoreo y ordeño de cabras y ovejas. Además, estas empresas tienen contratos con cooperativas, una especie de tarifa plana, y ayudan en otras tareas puntuales de limpieza de granjas, sacar estiércol, ensilar, arreglar muros… Ser ganadero no significa ser esclavo de por vida. Recurres a una empresa de sustitutos y ¡vacaciones!

Temas

Extremadura

Campo