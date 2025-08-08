HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El tomate durante su recolección. HOY

La Unión Extremadura asegura que los productores extremeños de tomate tendrán grandes pérdidas

La producción de tomate verá afectados sus ingresos por la climatología

J.M. Solo de Zaldívar

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:27

Los primeros días de campaña de recolección del tomate han confirmado que los agricultores extremeños verán afectadas sus cosechas por la mala climatología y los precios según la Unión Extremadura. El retraso en las plantaciones debido a las lluvias de la primavera y los golpes de calor en la floración y maduración del fruto suponen un obstáculo para ellos.

Según las primeras estimaciones realizadas por la Unión Extremadura, la producción en la región llegará a las 1.413.000 toneladas, muy lejos de las 1.880.000 toneladas contratadas. Esto genera unas pérdidas de 72,52 millones de euros para los trabajadores del campo. Los daños climatológicos van a superar el 30% de la producción, por ello, La Unión solicita a la Consejería de Agricultura la evaluación de la situación para indemnizar a los emprendedores rurales por el daño ocasionado por la climatología.

La Unión ratifica que el precio medio de producción está muy por debajo de los costes de producción y pide rectificar los contratos actualizando los precios al alza.

