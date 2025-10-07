El PP reclama al Gobierno que garantice el cultivo del arroz Piden evitar la entrada de cereal de terceros países que no cumplan los estándares sanitarios, medioambientales y laborales de España

Redacción Badajoz. Martes, 7 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los diputados del PP por Badajoz en el Congreso, Antonio Cavacasillas y Alfonso Macías, han registrado una Proposición no de Ley (PNL), en la que instan al Gobierno a tomar medidas urgentes para garantizar la viabilidad del cultivo del arroz en Extremadura y en el conjunto de España.

Esta PNL, firmada junto a la portavoz del GPP, Esther Muñoz, y otros diputados populares, reconoce el arroz como un cultivo estratégico en Extremadura, tanto por su peso económico como por su impacto social, territorial y medioambiental, ya que es la segunda región más productora del país y ha destinado para esta campaña unas 20.000 hectáreas al cultivo del arroz, distribuidas en un 76% en la provincia de Badajoz y un 24% en Cáceres.

En Extremadura, concretamente en la provincia pacense, el arroz es un motor socioeconómico que sostiene miles de empleos directos e indirectos en comarcas como Las Vegas del Guadiana, donde, además, genera un importante valor añadido a través de la industria transformadora y los puestos de trabajo que mantiene.

Los diputados del PP por Badajoz, tal como señalan diversas organizaciones agrarias, añaden que el sector atraviesa una situación crítica por los elevados costes de producción junto al incremento del precio de fertilizantes y fitosanitarios o del gasóleo agrícola, que reducen drásticamente la rentabilidad. También genera incertidumbre entre los productores de arroz la competencia desleal por las importaciones procedentes de terceros países, principalmente asiáticos, que acceden al mercado europeo sin cumplir las estrictas exigencias fitosanitarias, medioambientales y laborales que se imponen a los productores nacionales.

Estas circunstancias, subrayan Antonio Cavacasillas y Alfonso Macías, amenazan la continuidad de cultivo del arroz, lo que supondría una pérdida irreparable, tanto en empleos como en sostenibilidad ecológica, para la agricultura en Badajoz y su entorno rural. Por todo ello, y ante la reciente petición expresa del sector arrocero, cooperativas y organizaciones agrarias, que han firmado un documento reclamando la implicación del Gobierno, el Partido Popular considera imprescindible adoptar medidas urgentes para su continuidad a largo plazo.

Propuestas

Desde el PP de Badajoz se reclama un tratamiento más justo y adaptado a las necesidades particulares del arroz, tal y como piden sus propios productores y transformadores, de forma que se asegure la renta de los agricultores y la continuidad de un modelo productivo que forma parte del patrimonio agrícola extremeño.

Con esta PNL, que espera contar con el apoyo de todo el arco parlamentario, el PP insta al Gobierno a defender en la Unión Europea el refuerzo de los mecanismos de control en frontera, para evitar la entrada de arroz de países terceros que no cumplan los estándares sanitarios, medioambientales y laborales exigidos a los productores españoles.

También se reclama un plan de apoyo al cultivo del arroz, que contemple compensaciones por el incremento de costes de producción, líneas de financiación bonificada y seguros adaptados a la realidad del sector; y a revisar la normativa nacional que afecta a la gestión de recursos hídricos y fitosanitarios, compatibilizando la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica del cultivo.

Finalmente, el PP pide que el Gobierno impulse campañas de promoción del arroz nacional, para poner en valor su calidad, trazabilidad y sostenibilidad frente a las importaciones.