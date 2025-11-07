HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El pistacho, un fruto en expansión en Extremadura.

El pistacho, un fruto en expansión en Extremadura. J. M. ROMERO

El pistacho, un cultivo de moda en Extremadura

Un 80%. La rentabilidad y la estabilidad del fruto, a pesar de su costosa inversión, animan a productores privados y cooperativas; 2.000 hectáreas se localizan en la provincia de Badajoz

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Larmaka. Sirora. Kerman. Lost hills. En el campo extremeño se empiezan a usar unos términos hasta ahora desconocidos. Todos remiten al pistacho. Son algunas de ... las variedades que se están plantando en las parcelas de la región a gran ritmo. Sobre todo en la provincia de Badajoz. Para aperitivos, para repostería... El cultivo de este árbol originario de Asia occidental (Irán, Siria y Turquía) está de moda. El último dato ofrecido por la Consejería de Agricultura, a cierre del pasado 2024, es que había 2.853 hectáreas en Extremadura. En 2020, la cifra era de 1.587 hectáreas.

