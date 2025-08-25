La Junta inicia este lunes el tratamiento fitosanitario para el control de la pudenta del arroz Los tratamientos se realizarán mediante aplicaciones aéreas, tanto con aviones como con drones

R. H. Lunes, 25 de agosto 2025, 11:42

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible va a iniciar este lunes, 25 de agosto, el tratamiento fitosanitario para el control de la pudenta del arroz.

Cabe señalar que el personal técnico del Servicio de Sanidad Vegetal, en colaboración con las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal en el cultivo del arroz, ha realizado durante las últimas semanas prospecciones para determinar el momento más oportuno para llevar a cabo los tratamientos fitosanitarios, que se realizarán mediante aplicaciones aéreas, tanto con aviones como con drones.

La pudenta del arroz (Eysarcoris ventralis) es un chinche que deprecia comercialmente el producto, ocasionando pérdidas de calidad y cantidad. En el grano maduro puede apreciarse una mancha oscura, denominada ojo de perdiz, que en algunas variedades de grano largo provoca un mayor porcentaje de granos partidos.

Además, en las últimas campañas se está experimentando con trampas para la captura masiva de este insecto con el fin de, en un futuro, realizar las aplicaciones en los momentos de mayor riesgo y mejorar la efectividad de los tratamientos.

Según ha señalado la Junta de Extremadura en nota de prensa, la Administración autonómica asume directamente la realización de la campaña en la totalidad de la superficie cultivada de arroz en la región, unas 20.000 hectáreas.