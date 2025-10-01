HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La pulpa del maracuyá se puede comer tras partir en dos la pieza. E. Domeque

Extremadura se deja seducir por la fruta de la pasión

Maracuyá ·

Una empresa experimenta en Don Benito la adaptación del producto a la región con resultados óptimos, aunque la planta necesita crecer en invernadero para sobrevivir

Estrella Domeque

Estrella Domeque

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:23

Se conoce como la fruta de la pasión, pero no es como muchos piensan por tener cualidades afrodisíacas, ni tampoco románticas. El maracuyá esconde en ... su flor la historia que desmonta este mito, puesto que su sobrenombre es de origen religioso y tiene que ver con otra pasión, la de Cristo. Hay que remontarse al siglo XVII y confiar en un relato que sostiene que los misioneros cristianos llegados a Sudamérica vieron en esta flor el fiel reflejo de la Pasión de Cristo.

