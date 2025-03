El campo pide extranjeros para combatir la falta de mano de obra

Una de las constantes del campo extremeño es la eterna falta de mano de obra que, cada año más, afecta a las campañas de cultivo. ... De ahí que La Unión haya remitido un escrito al consejero de Economía, Guillermo Santamaría, solicitando una reunión «urgente» con un objetivo: contemplar que se puedan contratar inmigrantes sudamericanos para las campañas del próximo año.

Según el Servicio Público de Empleo (SEPE), el paro registrado en Extremadura en el mes de junio de 2024 asciende a un total de 71.834 personas. En el sector agrario, hay 5.415 desempleados.

A raíz de esta problemática, los cultivos –como los de fruta de hueso, el tomate, viñas u olivares de mesa– están cada vez más mecanizados con cosechadoras o vibradores en tractores. Algo que no pasa todavía, por ejemplo, en algunas tan importantes como las de la cereza, donde la orografía y la extensión lo impide. Además, muchos agricultores no se arriesgan a perder la producción por la falta de mano de obra, por lo que optan por cultivar menos hectáreas, lo que afecta al crecimiento económico de la región.

Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, cuenta que el problema de la mano de obra no es un problema de ahora, viene desde hace muchos años y seguirá creciendo. «Es un tema complicado que no tiene soluciones mágicas. A nivel nacional, tuvimos una reunión con la ministra de Inclusión Social, ya que existe el problema de contratar a gente que luego no tiene documentación. También trabajamos en la nueva Ley de Extranjería. Veremos a ver qué reglamento sale en septiembre y si cumple con las expectativa porque, actualmente, desde el punto de vista de rentabilidad, no tiene sentido», argumenta.

En Extremadura existe un problema al respecto: los agricultores no pueden garantizar tres meses de campaña, que es por lo que hay que contratar a los contingentes, al contrario que en provincias como Huelva, cuyas campañas de fresa o frutos rojos se alargan en invernaderos. Las campañas extremeñas suelen durar de 15 días a dos meses como mucho.

«Tendremos que ser capaces de concatenar campañas y que se puedan contratar contingentes de otra manera. Habrá que reformar leyes», avisa Huertas.

Por último, apunta: «Lo que no se puede es criminalizar a los inmigrantes que vienen a trabajar. Nosotros vemos en ellos capacidad de trabajo, personas que pueden solucionar un problema al sector, a la seguridad social y al país, ya que estando contratados legalmente pueden contribuir a nuestra economía».

«No falta mano de obra»

Por su parte, Saturnino Lagar, secretario general de CCOO de Industria en Extremadura, afirma que «en Extremadura no falta mano de obra». Y pone en pie su visión: «La realidad es que hay sectores donde se trabaja más dinero que en el campo. El problema de este sector es que sigue cobrando el salario mínimo, pero no se pagan desplazamientos. Hay localidades apartadas del regadío, de Campiña Sur, de la comarca de Zafra, que no pueden permitirse dos horas de viaje y volver, con jornadas de siete horas donde en los descansos no se contabiliza ni parar a tomar un bocadillo».

Según Lagar, lo que deberían hacer los agricultores es ir a la herramienta oficial, el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) y solicitar la mano de obra. Para él, hay desempleados más que suficientes para cubrir las campañas, y se tienen que agotar todas las vías más próximas.

«¿Por qué la gente se va a Francia a la vendimia? Porque pagan mejor los salarios, los desplazamientos y buscan y aseguran la estancia. El campo extremeño tiene que garantizar condiciones que son esenciales para los trabajadores, así no habría problemas. Además, qué van a hacer con los inmigrantes, ¿los dejarán en la plaza del pueblo o en una chabola? ¿Les garantizarán la estancia y los viajes?», se pregunta el sindicalista.