Manuel Gallardo, de Arroyo de San Serván, cosecha en una finca de olivar en el término municipal de Montijo. J. M. ROMERO

Una campaña de aceite más temprana que nunca

Demanda de tempranos. Las almazaras, que en tiempos funcionaban de octubre a febrero, recogen ya este año los últimos kilos de una cosecha que rozará las 70.000 toneladas

Celestino J. Vinagre

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Manolo Gallardo no para de trabajar en el campo desde la vendimia. Es un hombre muy demandado por el entorno de Mérida. Es de Arroyo ... de San Serván y son solicitados sus servicios porque cuenta con dos máquinas cosechadoras que tienen tarea de sobra entre julio y diciembre. Con ellas se recoge la uva en espaldera, primero, y después la aceituna para molino que tanto en explotaciones intensiva como en superintensiva empieza a llenar las tierras más fértiles de la región. En las Vegas del Guadiana, por ejemplo. Con su cosechadora estaba la pasada semana cerca de La Nava de Santiago, en el término de Montijo, cogiendo aceitunas de la variedad arbequina, que cada vez está ganando más terreno entre los nuevos olivares en seto. «Ya no queda muchas aceitunas. Pronto cogeré las mías que tengo en 50 hectáreas de olivar en Calamonte y se acabará la campaña en cuestión de dos o tres semanas, creo», asegura al equipo de HOY.

