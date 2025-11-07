HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Plantación de pistachos en la finca municipal de Las Navas, en La Morera. J.M. Romero

El Ayuntamiento de La Morera cultiva 4,7 hectáreas de pistachos en su finca

«Estamos contentísimo, sobre todo porque ahora ya salen bastantes kilos», sentencia a HOY su alcaldesa, Antonia González

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de La Morera (700 vecinos) es uno de los empresarios agrícolas metidos en el sector del pistacho. En 2019, en la finca ... municipal de Las Navas, decidió probar con este cultivo, hasta entonces inédito en el pueblo. Sembró 4,7 hectáreas, con dos variedades, la Larmaka y la Kerma, y ya lleva tres recolecciones. Unos 1.000 árboles. «Estamos contentísimo, sobre todo porque ahora ya salen bastantes kilos», sentencia a HOY su alcaldesa, Antonia González.

