El Ayuntamiento de La Morera cultiva 4,7 hectáreas de pistachos en su finca

El Ayuntamiento de La Morera (700 vecinos) es uno de los empresarios agrícolas metidos en el sector del pistacho. En 2019, en la finca ... municipal de Las Navas, decidió probar con este cultivo, hasta entonces inédito en el pueblo. Sembró 4,7 hectáreas, con dos variedades, la Larmaka y la Kerma, y ya lleva tres recolecciones. Unos 1.000 árboles. «Estamos contentísimo, sobre todo porque ahora ya salen bastantes kilos», sentencia a HOY su alcaldesa, Antonia González.

En el primer año cosechable, en 2023, el Ayuntamiento morereño solo recogió 150 kilos y los repartió de forma gratuita entre los vecinos al poner en marcha la primera edición de la Feria del Pistacho.

En esta campaña, se han cosechado alrededor de 1.800 kilos, que se quedan, 'limpios', tras el procesamiento, en algo más de 900. Esto es, ya con el fruto para comer, una vez quitada la cáscara.

Hay que recordar que del pistacho que se cosecha suele haber muchos vacíos. Esto significa que no se han fertilizado y/o cuajado bien y no se han desarrollado, por lo que no tienen valor comercial. Las horas de frío influyen en este aspecto.

Aunque el árbol de pistacho tiene la capacidad de sobrevivir y ser productivo bajo entornos climáticos adversos, es un árbol de veranos cálidos y secos, que soporta el frío invernal y resiste la sequía. «Solo le hemos metido goteo a partir de julio y poco, porque los árboles estaban bien», corrobora González.

Sin embargo, requiere de determinadas horas de frío durante la parada invernal y de humedades relativas bajas. Un aspecto cada vez más difícil de cumplir como está ocurriendo en otros árboles frutales en Extremadura.

La teoría dice que para crecer y madurar el árbol del pistacho necesita de climas con veranos largos, muy calurosos y secos, que no sumen más de 3.000 horas. En el lado opuesto, durante su parada vegetativa, el pistachero necesita de inviernos muy fríos pero no gélidos Debe acumular, como mínimo, unas 600 horas de frío.

La humedad puede influir en la aparición de hongos y dificultar la cosecha. Por esto, es muy importante que el clima sea seco.

«De momento nos va bien la cosa y tampoco necesitamos mucha mano de obra, poca para la recolección. Este año ha sido el primero que hemos utilizado vibrador para cogerlo porque los árboles ya están más grandes. Y sí, ofrece una buena rentabilidad», determina la regidora morereña, quien afirma que en la finca de Las Navas no se a poner próximamente más frutales de este tipo.

«Terreno hay pero está ocupado por personas a las que el Ayuntamiento tiene legalmente arrendado terreno, las suertes que se llaman aquí. Para ovejas, vacas, bellotas. Habría que reestructurar todo. De momento no vamos a poner más hectáreas de pistacho. Vamos a quedarnos como estamos», remarca en declaraciones a este diario.

El fruto es vendido a la cooperativa Extremeña de Pistachos, junto a la autovía de la Plata, en Fuente de Cantos, en el sur regional.