HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de aceitunas recuperadas tras un robo. HOY

Apag exige más control para frenar los robos en el campo

Juan Metidieri señala que la semana pasada se produjo un robo de más de 100 olivos grandes, con daños considerables tanto en la producción como en los árboles para próximas campañas

Redacción

Badajoz

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La organización agraria Apag Extremadura Asaja ha reclamado a las autoridades competentes la adopción de medidas «urgentes y eficaces» para frenar los robos en explotaciones agrarias que se está registrando en distintas comarcas de la región, principalmente en Tierra de Barros.

En rueda de prensa, el presidente de la organización, Juan Metidieri, ha señalado que los robos se están produciendo en toda Extremadura, con especial incidencia en esta comarca, y particularmente en el término de Almendralejo, además de localidades como Fuente del Maestre, Ribera de Fresno, Santa Marta de los Barros o Arroyo de San Serván.

Así, ha señalado que la semana pasada, a las puertas de la Feria de Zafra, se produjo un robo de más de 100 olivos grandes, con daños considerables tanto en la producción como en los árboles para próximas campañas, ha explicado Metidieri.

Asimismo, ha recordado que aunque la administración ha aprobado distintos documentos de trazabilidad, «lo único que se ha conseguido es más burocracia para el agricultor, sin que ello haya servido para reducir los robos. El verdadero problema está en quien compra el fruto robado», recoge la organización en una nota de prensa.

«Las autoridades saben perfectamente cuáles son los puestos de compra de dudosa legalidad y dónde se encuentran. No puede entenderse que se esté recogiendo aceituna por la noche sin que se actúe con contundencia. Hace falta control real, coordinación y presencia en el terreno», ha reclamado.

Por ello, Apag Extremadura Asaja ha pedido a la Delegación del Gobierno y a la Junta de Extremadura que refuercen los medios humanos y materiales destinados a la vigilancia del campo, de modo que si faltan agentes, hay que incrementar el personal durante la campaña». «Se necesitan más patrullas, drones, helicópteros y unidades de caballería para disuadir y reducir estos delitos», ha solicitado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  2. 2

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  3. 3 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  4. 4 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  5. 5 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  6. 6 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  7. 7 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  8. 8 Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés
  9. 9 La Policía investiga un fuego en la puerta de un piso de Badajoz
  10. 10

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Apag exige más control para frenar los robos en el campo

Apag exige más control para frenar los robos en el campo