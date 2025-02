Apag Asaja carga contra Vara: el expresidente les acusa de no manifestarse por «estar en el Gobierno» La organización agraria le culpa por «dejar el campo empobrecido y envejecido» y le invitar a revisar las hemerotecas y ver cuántas manifestaciones hubo el año que entró como presidente

José Tomás Palacín Badajoz Martes, 31 de octubre 2023, 14:30 Comenta Compartir

«¿Sabéis por qué ya nunca habrá manifestaciones en bastante tiempo? Porque los que se manifestaban están el Gobierno. ¿Quién organizaba las manifestaciones? Asaja. ¿Quién preside la Consejería de Agricultura? Asaja». Así se expresó el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en los premios Rafael Castilla en Llerena el pasado 26 de octubre. Estas palabras empezaron a mandarse por audio en redes sociales hasta llegar a Apag Extremadura Asaja, que esta mañana ha cargado contra él.

«Dice que no habrá manifestaciones porque gobernamos la Consejería. Ante esas declaraciones, hemos mostrado nuestro malestar, porque no es la primera vez que lo hace. Y, por supuesto, porque es mentira», asegura Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, al periódico HOY. «Esta vez fue en Llerena, pero ya en el mitin de Plasencia, junto a Pedro Sánchez, lo dijo. Y todos sus acólitos lo están repitiendo en distintos programas de radio».

Metidieri no lo puede «entender», pues, según él, con los problemas que hay en la región, no tiene sentido estar más preocupado en «estar criticando» si se manifiesta una organización o no.

Del mismo modo, el presidente de Apag Extremadura Asaja le recuerda que, desde que entró Guardiola a la Junta, «no ha habido manifestaciones de ninguna organización agraria. De ninguna», precisó. Y le invita a que revise las hemerotecas y que compruebe cuántas manifestaciones hubo en el 2015, cuando Vara entró al Gobierno de la región.

«Evidentemente, haremos manifestaciones cuando sea necesarios, pues lo único que hacemos es estar en defensa del campo. En el momento que toque, ahí estaremos, sobre todo cuando el Gobierno de la Junta de Extremadura no escuche y no atienda las reivindicaciones del sector. Tal y como hemos hecho siempre», defiende.

«Ha dejado el campo empobrecido»

Por otro lado, en un comunicado, Apag Extremadura Asaja ha acusado a Vara de dejar el campo «más empobrecido y envejecido» tras su mandato. No sólo eso: también ha señalado que al expresidente «le falta mucho talante, saber estar y, algo más importante, saber perder, y no es de recibo 'tirotear' a las organizaciones para buscar palmaditas entre sus adeptos y justificar su fracaso ante los extremeños».

Asimismo, ha afirmado que Vara «se iba de forense por las noches y continuaba por las mañanas como senador, que es capaz de dimitir por la noche y renunciar nada más abrirse el día a su propia dimisión. Y que es el mismo que salió del maletero de un coche de Ferraz cuando defendía que el PSOE no podía pactar ni con terroristas, ni con independentistas ni nacionalistas para después respaldar la propia amnistía rindiendo pleitesía a sus superiores».

Por último, le exigen rectifique «de inmediato» estas manifestaciones y que «deje de patinar buscando palmaditas, que hasta la climatología ha cambiado para bien desde que se ha ido del poder».