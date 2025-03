Agricultura facilitará que se puedan quemar rastrojos y restos de poda

L. EXPÓSITO ALONSO BADAJOZ. Martes, 1 de noviembre 2022, 08:35 Comenta Compartir

Las quejas han surtido efecto. Al menos parcialmente. Las consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura de la Junta de Extremadura van a modificar las orden que regulan las quemas de restos de poda y de rastrojos una vez que ha acabado el peligro de alto riesgo de incendios.

Las organizaciones agrarias de la región llevan días criticando que los requisitos que se imponen impiden en la práctica muchas de las labores tradiciones que se hacen, y que además son mucho más restrictivos que en otras comunidades españolas, como pueden ser Aragón o Castilla-La Mancha.

Lo anunció el pasado viernes en la Asamblea de Extremadura Begoña García-Bernal, consejera de Agricultura, cuando aseguró: «Vamos a modificar esa orden, y meter algunas enfermedades más» como supuestos donde se se puede autorizar esa quema. Asimismo no será necesario entregar el informe técnico, aunque sí tenerlo redactado. De igual manera se elimina la obligación de tener una foto georreferenciada.

Piconeras

Con esta modificación, las piconeras situadas en una dehesa solo con una declaración responsable y la autorización del Infoex.

Los mismos requisitos se pedirán a «aquellas explotaciones que tengan dificultad de acceso, más de un 20% de pendiente o un 10% de peligrosidad, o se encuentren a más de cien metros de los caminos públicos».

En respuesta a una pregunta del diputado del Partido Popular Diego Sánchez Duque, García Bernal negó en cambio que se vaya a implantar el silencio administrativo positivo en estas solicitudes.

Es decir, que una quema se pueda realizar siempre y cuando no la prohíba la administración de manera expresa. «Esta región no va a hacer lo mismo que otras comunidades autónomas, porque no nos van a acusar de delitos medioambientales. Así de claro se lo digo».