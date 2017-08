El joven fallecido en el vehículo que se saltó un control en Barcelona tiene familia en Navalmoral 01:03 Furgoneta con la que se cometió el atentado en La Rambla. / Efe Pablo Pérez, de 35 años, fue encontrado dentro del coche de su propiedad con una herida de arma blanca MIGUEL ÁNGEL MARCOS/EFE/REDACCIÓN Viernes, 18 agosto 2017, 17:57

El hombre hallado muerto a tres kilómetros de un control policial en La Diagonal de Barcelona tras ser agredido con arma blanca por el presunto yihadista del atentado de Las Ramblas es Pablo Pérez, un joven de unos 35 años con familia en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. Concretamente, el padre de la víctima es natural de Navalmoral de la Mata y su madre es de Burgos, pero la familia lleva décadas afincada en Vilafranca del Penedés y, de hecho, tanto el fallecido como su hermano habían nacido allí.

El cadáver fue encontrado a tres kilómetros del control policial, según han explicado a los familiares las fuerzas de seguridad que han llamado para avisar de lo sucedido. Los padres del fallecido pasan con frecuencia sus vacaciones en Navalmoral, donde tienen familiares y numerosos amigos, sorprendidos y consternados por lo ocurrido.

El fallecido vivía en Vilafranca del Penedés y trabajaba en Barcelona, según la prima, quien le ha definido como un joven solidario que había trabajado como cooperante en varios países, entre ellos Haití.

A la fuga

Apenas dos horas y media después de producirse el masivo y mortal arrollamiento en las Ramblas un control de los Mossos en la Diagonal trató de dar el alto a un vehículo, que haciendo caso omiso a las indicaciones de detenerse atropelló a su paso a una sargento. Otro agente repelió entonces el ataque con disparos mientras el conductor se daba a la fuga.

Frenó después, en la zona de Sant Just Desvern, donde fue interceptado a tres kilómetros del control policial. Cuando llegó la Policía encontró en el interior del vehículo a su propietario, este español sin antecedentes que no tenía heridas de bala, sino que presentaba una herida mortal por arma blanca y que no estaba al volante.

Esta circunstancia abre una incógnita, ¿quién conducía la furgoneta y quién le apuñaló? Según los investigadores, el presunto autor del atentado yihadista de Las Ramblas podría ser quien robó este coche y en su huida se saltó el control policial de la Diagonal y mató con un arma blanca a su conductor.