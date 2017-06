Una culebra muerde a una niña en un colegio de Almaraz

Una niña de 9 años y vecina de Almaraz permaneció un día ingresada en observación en el hospital Materno Infantil de Badajoz por los dolores que tenía tras ser mordida por una culebra o una serpiente en el patio del colegio San Andrés de la población cacereña.

Desde ese momento, siguiendo el protocolo establecido para estos casos, no se ha utilizado el patio del centro hasta que agentes del Seprona localicen y retiren al animal y comprueben que no hay ningún riesgo, algo que aún no ha sucedido.

Según explicaron fuentes de la Consejería de Sanidad a preguntas de HOY, la niña fue mordida en el antebrazo derecho durante el recreo del pasado lunes, y no pudo identificar si se trataba de una culebra o una serpiente, ya que dijo que solo le vio la cola. Al terminar las clases fue atendida en el centro de salud y remitida a su domicilio con una reacción local leve.

Sin embargo por la tarde sus padres la llevaron a Urgencias del hospital Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata, con dolores. Allí le hicieron análisis «con resultados correctos», y fue derivada al hospital Materno Infantil para hacer una valoración posterior. En el centro pacense permaneció en observación, y fue dada de alta al día siguiente, el martes.