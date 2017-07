La atención dental gratuita se extenderá en 2018 a 45.000 menores de seis años Un menor es atendido en una clínica de Almendralejo. / HOY El SES ampliará el programa actual con la asistencia de los 32 dentistas que forman parte de la red pública JUAN SORIANO Jueves, 20 julio 2017, 23:10

Cerca de 45.000 niños menores de seis años podrán beneficiarse a partir del próximo ejercicio de asistencia dental gratuita en la región. Se sumarán a los alrededor de 100.000 que ya disponen de este servicio, que se ofrece hasta que se cumplen los 15 años.

El Servicio Extremeño de Salud prevé ampliar a partir del 1 de enero el Plan de Asistencia Dental Infantil de Extremadura (Padiex) para incidir en las labores de prevención.

El Padiex ofrece asistencia dental a menores con edades comprendidas entre 6 y 15 años que tengan derecho a atención sanitaria con cargo al SES. Nació en el año 2005 y su implantación fue gradual, empezando con niños de 6 y 7 años hasta que en 2013 se llegó a su aplicación a todas las edades contempladas en el plan.

La financiación es pública y la provisión de servicios es mixta, compartida entre los 32 dentistas del sistema público y los cerca de 300 del ámbito privado que cuentan con la correspondiente habilitación del SES. En este caso, los odontólogos reciben un pago por cada paciente que atienden en sus consultas.

El Padiex incluye dos tipos de tratamientos. Básicos, en los que se encuadran las revisiones (a criterio del profesional pero al menos una al año), la asistencia en urgencias dentales (por traumatismos fundamentalmente), las extracciones, la educación en salud bucodental (técnicas de cepillado y limpieza) y los tratamientos preventivos (fluoración y colocación de selladores, entre otras técnicas). Pero también abarca actuaciones especiales, como atención a dientes incisivos y caninos en caso de traumatismo y las endodoncias (destrucción del nervio), así como las reconstrucciones que estas últimas conlleven.

Únicamente quedan fuera del programa las ortodoncias, las prótesis y los tratamientos de las piezas temporales o de leche (excepto las extracciones y las atenciones de urgencia). Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de este año había en la región 105.000 menores de entre 5 y 14 años, y que formarían parte del grupo objetivo del plan en 2017, ya que la atención se inicia en el ejercicio en que se cumplen 6. Por debajo de esa edad había 45.000, que serán los que se sumen al programa en 2018.

El SES señala que la ampliación del servicio se asumirá desde la red pública. Es decir, los 45.000 menores serían atendidos por los 32 dentistas, aunque en la práctica se espera llegar principalmente a los niños de 5 y 4 años. No se espera un gran aumento de costes. El presupuesto destinado al programa es de 1.980.000 euros.

La ampliación del Padiex persigue incidir en la prevención, para lo que se prestará una atención añadida a la educación en cuestiones como hábitos saludables, salud oral y revisiones periódicas, especialmente indicadas para los más pequeños. «Tenemos que conseguir que los tratamientos que se realicen en las consultas sean más preventivos que curativos», indica el SES.

Entre otras cuestiones, se intentará paliar el problema de las caries de la primera infancia, ya que se estima que el 31% de los niños a los cinco años presenta caries en la dentición temporal.

Como indica María Dolores Zapata, directora de Programas de salud bucodental del SES, «lo que se pretende es educar para que luego no aparezcan caries ». Por ejemplo, señala que muchos padres no promueven el cepillado entre sus hijos hasta que se caen los dientes de leche. También señala que la alimentación actual, con multitud de productos azucarados, no ayuda. «Intentaremos cambiar el chip». Zapata señala que se intentará llegar al mayor número de niños posible, para lo que se pedirá a los pediatras que durante las revisiones se encarguen de la derivación a los dentistas.

La propuesta permitirá invertir en tratamientos preventivos a edades tempranas, con lo que a la larga supondrá un ahorro en intervenciones más caras. «Como resultado de nuestra buena labor preventiva los niños de nuestra comunidad deben precisar cada vez menos tratamientos curativos», explica el SES.

Para los profesionales la medida supone un acierto. José Álvarez, odontólogo de la Clínica Ortodental de Almendralejo, afirma que el Padiex es muy beneficioso para la salud bucodental de los menores de 15 años, ya que permite acceder a tratamientos a personas que carecen de recursos. Se evitan patologías más graves en la etapa adulta, que además para ser corregidas requieren tratamientos más costosos.

Como muestra, Álvarez señala que unos molares con unos surcos muy pronunciados pueden ser corregidos a temprana edad con selladores. De lo contrario, serán más proclives a acumular suciedad, lo que llevará a la formación de placa y después a una caries. Si no se tratan, será necesario hacer una endodoncia y, a la larga, se puede perder el diente y requerir un implante. Un pequeño gasto al principio hubiese evitado un gran desembolso al final.

En cuanto a la ampliación del plan a los menores de 6 años, José Álvarez señala que «todo lo que sea potenciar o inculcar prevención es positivo». A edades tempranas se pueden enseñar con más facilidad técnicas de cepillado tanto a los niños como a los padres, que en ocasiones no dan importancia a los primeros problemas que se producen porque se trata de dientes de leche.