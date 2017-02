Madrid-Cáceres, también entre los viajes más lentos

No solo el viaje hasta Badajoz es de los más lentos de entre los 46 posibles entre Madrid y una capital de provincia, tal como informaba este diario. También el de Cáceres está entre los que se cubren con una velocidad media más baja. La distancia ferroviaria aproximada entre la capital del país y Cáceres es de 350 kilómetros. La opción más rápida a día de hoy es el tren que sale de la estación de Atocha Cercanías a las 16.23 horas y si no hay retrasos, llega a Cáceres a las 20.01. Es decir, tarda tres horas y 38 minutos. O sea, a una velocidad media que no llega a los cien kilómetros por hora. El tren de altas prestaciones llega a doscientos por hora. Y el AVE, a trescientos.