El Mirandés, un equipo que tiene las ideas muy claras Candelas disputa un balón ante el Fabril. :: Iago López El técnico del Extremadura, Juan Sabas, admite que su rival en segunda ronda es «un equipazo» RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 29 mayo 2018, 13:17

El Extremadura conoce a su rival para la siguiente ronda del playoff de ascenso a Segunda División desde que el Cartagena cayese derrotado en el último suspiro ante el Rayo Majadahonda. Como equipos del mismo grupo no se pueden enfrentar, pues a los azulgranas les tocó el Mirandés. Un conjunto campeón, con jugadores experimentados y que, obviemente, es un rival muy duro para los de Juan Sabas. El primer asalto se dirime este domingo en el Francisco de la Hera a las 17.00 horas.

El equipo de Miranda de Ebro juega con un 4-2-3-1 con Cervero como el jugador referencia del equipo. El delantero ha marcado 23 tantos esta temporada, pero el Mirandés es mucho más. Con centrales experimentados como Melli o Prieto, y jugadores de contención como Rúper o Undabarrena, el Mirandés basa su fortaleza en el buen hacer defensivo del equipo. Es más, desde el 1 de abril el equipo de Pablo Alfaro no mete más de un gol en un partido. Eso sí, la portería a cero es una de sus señas de identidad, lo que hace que el equipo castellanoleonés haya acabado en lo más alto del Grupo II de la Segunda B.

Juan Sabas admite que su equipo no es favorito en la eliminatoria y que además tendrá que mejorar si quiere jugar de tú a tú ante el Mirandés. «No me voy a poner a pensar en lo que puede pasar por la cabeza del Mirandés, que indudablemente se ha llevado una decepción en la primera eliminatoria, pero que todavía le quedan situaciones positivas para agarrarse. Voy a intentar que nosotros mejoremos en las prestaciones que hemos dado hasta ahora para poder competirle y ser un rival digno, e intentar dar la sorpresa porque indudablemente no somos los favoritos», explicó el técnico azulgrana en los micrófonos de Canal Extremadura Radio.

Sabas presenció en Anduva el encuentro entre el Mirandés y el Mallorca, y quedó convencido del potencial del equipo de Pablo Alfaro. Un equipo peligroso en ataque, con un juego versátil y eficaz. Para Sabas, el Mirandés es uno de los rivales más duros de estos playoff de ascenso a Segunda, y quedó constatado en el choque ante el Mallorca. «El Mirandés me pareció un equipazo, que sabe a lo que juega, que tiene las ideas muy claras y que hace un fútbol sencillo pero a la vez brillante», manifestó el técnico del conjunto almendralejense.

Pese a que los números del Mirandés en cuanto a goles se refiere no son excelentes, Juan Sabas no quiere relajación en su equipo. Ni mucho menos. El técnico advierte de que el conjunto de Miranda de Ebro es uno de los mejores clubes de toda la Segunda B, y que por lo tanto será una eliminatoria muy igualada. Por eso, el Extremadura debe ser más contundente en defensa de lo que lo fue en la Ciudad Deportiva de Abegondo ante el Deportivo Fabril, donde recibió tres tantos. Una falta de solidez que casi le cuesta caro a los azulgranas, pero que el gol de Álex Barrera en la prórroga acabó por solucionar y darle el pase al equipo azulgrana.

Además, el Mirandés es un equipo contrastado, con jugadores experimentados, que ha confeccionado una plantilla para intentar su vuelta a la división de plata del fútbol español, donde militó la pasada temporada. «Estamos ante el equipo que más victorias ha conseguido de los 80 que empezamos en el mes de agosto la liga, y eso dice algo positivo de ellos», señala Juan Sabas sobre su próximo rival en la promoción de ascenso a Segunda.

Para el primer partido de la eliminatoria, en el Francisco de la Hera, Juan Sabas no podrá contar con Pardo, puesto que vio la tarjeta roja por doble amonestación ante el Deportivo Fabril. Asimismo, el propio club ha informado de que Willy, que fue operado hace algunas semanas, ya está recuperado para estar a disposición de Juan Sabas. Eso sí, al delantero de Torremejía todavía le falta ritmo de competición y es muy complicado que pueda jugar algún minuto en la ida ante el Mirandés en el Francisco de la Hera.