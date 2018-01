Aumenta el glamour del jurado, llega Shatym y repite Frank, de Locomía Frank en la final del año pasado y 'Shatym', la nueva jurado :: hoy Una cantante de pop electrónico se incorpora para evaluar la música y regresa el actor onubense que causó sensación el año pasado N. R. P. BADAJOZ. Lunes, 29 enero 2018, 09:40

El jurado del concurso de murgas del Carnaval de Badajoz se va asemejando al de un 'talent show' de la tele. Ya hay dos caras conocidas del mundo artístico. El año pasado se incorporó Frank Romero, un actor y cantante de Huelva, muy reconocido porque formó parte de Locomia. Este año la novedad es la llegada de Shatym, una cantante de pop electrónico con una importante trayectoria tanto en España como en Estados Unidos.

Shatym será la nueva jurado encargada de valorar la música de las murgas. Esta artista cuenta con varios vídeos musicales en Internet que muestran su estilo, por ejemplo 'Killer' o 'You're gonna get it tonight'. Tras su trabajo se esconde una joven con una destacada formación musical. Está graduada en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Es contrabajista clásica, licenciada con distinción en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Actualmente, además de cantante, ejerce como compositora y productora musical.

Esta cara conocida se suma a la de Frank Romero que fue la celebridad del año pasado, no solo por su trayectoria, sino porque se implicó a fondo en la fiesta. El jurado no suele disfrazarse, pero este actor rompió los convencionalismos y apareció en la final disfrazado de Conchita Wurst. Este año repetirá evaluando a las murgas, así que puede que se lance de nuevo a sorprender el viernes de Carnaval. Frank Romero tiene una escuela de interpretación en Huelva y suele hacer papeles en anuncios y series de televisión, por lo que es fácil verle. Además continúa con su carrera musical con proyectos muy llamativos como 'I am gay', una reivindicación por la libertad sexual.

En total hay ocho jurados, dos en cada sección: escenografía, música, letras y popular. En la sección especializada de música Shatym ha sustituido al productor Raúl Velasco y estará acompañada por David García, uno de los jurados más veteranos en su puesto. Frank Romero, que evaluará de nuevo la escenografía, repetirá pareja con el conocido director teatral Isidro Leyva. Los jurados populares y de letras volverán a ser Miguel Ángel Carretero, Sonia Sáenz, Virginia Rodríguez y Ángel Cordero.

Presentadores

Además el concurso de este año será presentado por la pareja de periodistas Juan Ramón Rivera y Beatriz Castellano que ya fueron los maestros de ceremonias en 2016.