«La mina no va a salir por la presión popular» Miembros de la plataforma ciudadana, este lunes. / Lorenzo Cordero La plataforma 'Salvemos la Montaña' asegura que la mina de litio aumentará las enfermedades oncólógicas y que el impacto en el empleo sería solo de un 1% CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 19 marzo 2018, 13:03

La plataforma ciudadana 'Salvemos la Montaña' cree que el proyecto de la mina de litio de Valdeflores «no va a salir por la presión popular». Así lo han expresado sus miembros durante la rueda de prensa que han dado esta mañana para explicar sus últimas conclusiones tras analizar el proyecto de la empresa promotora, Tecnología Extremeña del Litio (TEL). Cuatro miembros de esta agrupación (Antonio Cortés, Domingo Fernández, Santiago Márquez y Cristian Aranda) fueron diseccionando durante más de una hora todos los aspectos de un proyecto sobre el que consideran que «sólo desde la ignorancia se puede entender que haya personas que aún lo apoyen y que se muestren tibios». Por ello tratan de informar sobre una propuesta que consideran «lamentable para la ciudad». «En Cáceres hay mucha gente que aún no sabe lo que es una mina a cielo abierto», han expresado.

Aunque en la última reunión con los grupos municipales del PP, PSOE y CáceresTú estos les mostraron su negativa al proyecto, continúan con las movilizaciones para que el Ayuntamiento no cambie el PGM que de vía libre al proyecto. También exigen a la Junta que no declare el PIR (proyecto de interés regional) para esta iniciativa minera. El próximo 14 de abril llevarán a cabo una nueva manifestación para expresar su rechazo, y también planean protestar ante la consejería de Industria en Mérida.

Cercanía

La cercanía de la explotación con la ciudad, a tan solo un kilómetro y medio, es el punto central de la negativa de este colectivo ciudadano. El peligro de la contaminación y de la escasez de los recursos del agua centró parte de la exposición, con el dato de que se utilizaría un 5,19% del consumo anual por parte de la ciudad. «Aunque esté lloviendo, llevamos un año de déficit», explicó Santiago Márquez. No confían en las vías de suministro alternativas que ha propuesto la empresa. El proceso químico de la trituración del litio, con la utilización de ácido sulfúrico, entre otras sustancias, genera residuos tóxicos. Han informado de que la zona del Calerizo también podría verse afectada por la presencia de la mina, y que incluso las pinturas de Maltravieso podrían verse afectadas. «El Calerizo queda muy comprometido», ha explicado Márquez. La contaminación, además, sería directa, a través del aire, por el polvo en suspensión, además de la proveniente de la incineración.

Otro de los problemas que generaría la mina de litio viene de las voladuras. Tras estudiar el proyecto han obtenido el dato de que serían 554 explosiones diarias las que se producirían en la ciudad durante 16 años. Esto podría afectar, a su juicio, a distinta tecnología del cercano hospital, como pruebas para tacs, scaners, aceleradores líneales y tomografía axial. La afectación a la salud tendría también su reflejo, según esta plataforma, en el incremento de «las alergias, las enfermedades respiratorias y las enfermedades oncológicas». Para llegar hasta conclusión han tomado datos de Antofagasta, una ciudad de 380.000 habitantes en Chile que cuenta con minería de litio.

Acerca del empleo, uno de los argumentos más potentes que esgrime el sector que está a favor de este proyecto, considera esta plataforma que «los puestos de trabajo no cubrirían ni un 1% de las necesidades de la ciudad». Domingo Fernández fue el encargado de explicar las repercusiones para el empleo del proyecto. «Para analizar estas cifras no vamos a hacer caso a las declaraciones públicas de la propia empresa, que desde que empezaron a presentar el proyecto empezaron con cientos de puestos de trabajo y luego se fueron a los miles según se iba agudizando el rechazo por la población». Fernández alude a las páginas 260 a 263 del proyecto. «Son sus datos endulzados para causar interés entre los accionistas». En estas páginas se explica «que habrá 17 personas en puestos generales y de administración, en personal de planta 106, equipo de mina unos 84 en esos 25 años (con picos en los cuales puede disminuir a 25 esta cantidad) y 800 puestos indirectos». Las dudas de la plataforma proceden de la gran mecanización con la que contará este proyecto industrial. Los datos a los que se abrazan dicen otra cosa. Los sacan del Comité Económico Social y Europeo y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. La primera entidad dice que la industria extractiva no energética ofrece una media de 16 trabajadores por empresa (hay 295.000 trabajadores en unas 18.000 empresas). Los datos del Ministerio de Energía hablan de 2.800 empresas en España con 29.000 trabajadores. Según esto habría unos 10 trabajadores por empresa, una cifra que han manejado desde el principio. Insisten también en que mucho del empleo que ofrecen serán puestos cubiertos desde fuera. «Las cualificaciones son muy específicas y difícilmente podrán encontrarlos en Cáceres». Analizando lo sucedido en otros proyectos mineros como el de Aguablanca, en Monesterio, consideran que son «empleos caducos a corto plazo».

Esta plataforma ciudadana también justificó su negativa a la mina basándose en que el litio es un recurso con poco futuro. «Cada vez va a valer menos», dijo Antonio Cortés, aludiendo a otros métodos de energía alternativa más eficientes y respetuosos con el medioambiente que tienen futuro como la membrana de salinización, el grafeno, las baterías de sodio y de protones.

La plataforma 'Salvemos la Montaña' continúa con su labor. Tal y como explicaron son unas 300 personas las que integran esta agrupación con unas 40 o 50 trabajando de forma activa. Están en proceso de constituirse como asociación para poder llevar a cabo campañas de crowfunding. Por ahora su financiación «es precaria» y sale de los propios bolsillos de sus miembros.